Megtudtuk mi a helyzet a vízzel Ásotthalmon a hatalmas villámcsapás után

Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint minden rendben az ivóvízzel Ásotthalmon. Erről Papp Renáta polgármester Facebook-bejegyzésben számolt be.

Az ivóvíz minősége újra megfelelő Ásotthalmon, a lajtos kocsikat elszállították. Archív Fotó: Arany T. János

Ivóvíz Ásotthalmon: megnyugtató a helyzet

Többnapos aggodalom és bizonytalanság után végre megnyugtató hír érkezett az Alföldvíz Zrt.-től: Ásotthalmon ismét minden rendben van az ivóvíz minőségével. A szolgáltató tájékoztatása szerint a közüzemi vízellátó hálózaton szolgáltatott víz teljes mértékben megfelel a jogszabályban előírt minőségi követelményeknek, így az emberi fogyasztásra alkalmas. Ennek megfelelően a településen ideiglenesen használt lajtos kocsikat május 5-én elszállították.

Ellátási gondok

A település néhány nappal ezelőtt még komoly ellátási gondokkal küzdött, miután egy korábbi villámcsapás súlyosan megrongálta a vízműtelepet. A meghibásodott berendezések következtében a vízellátás tartalék kútról zajlott, miközben a polgármester, Papp Renáta több alkalommal is jelezte: a vízminőség eltért a szabványoktól.

Szűkszavú válaszok

A lakosság aggódva fordult az önkormányzathoz és a szolgáltatóhoz is, ám sokáig csak szűkszavú válaszokat kaptak. A polgármester nyilvános közleményben sürgette az Alföldvíz Zrt.-t, hogy részletes, egyértelmű tájékoztatást adjon a településen élőknek. Az érintettek nemcsak az ivóvíz miatt aggódtak: a villámcsapás következtében több háztartásban áramszünet volt, akadozott az internet- és mobilhálózat, valamint az önkormányzat működése is nehézségekbe ütközött. A most megérkezett hivatalos válasz tehát komoly megkönnyebbülést jelent a településnek. A vízminőség vizsgálati eredményei alapján már nem indokolt a lajtos kocsik további használata, hiszen a vezetékes ivóvíz megfelel az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak.