Az üres művészlakásokba iszonyatos bérleti díjért költözhetnek a festők, szobrászok

Akik ezután költöznének a művészlakások egyikébe, júniustól, mérettől függően, havi 88200-, illetve 93100 forint havi díjra számíthatnak. Az ingatlanok ráadásul lepusztultak, ha az új bekötözők vállalják a felújítást, annak összegét lelakhatják.

A művészlakások Hódmezővásárhely üde színfoltjai voltak, ma már mindegyik jelentős felújításra szorulna. Fotó: Kovács Erika

Több lakás üres, de lehet, hogy az is marad

Hódmezővásárhely korabeli vezetése a Kohán György utcában 1969-1970-ben adtak át 12 műteremmel rendelkező művészlakást. A Gosztonyi utcában további művészlakásokat épített a város, így jelenleg 15 áll a művészek rendelkezésére, amiből, úgy tudjuk, jelenleg több is üresen áll. A cél az volt, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek az alkotók részére az elmélyült alkotáshoz, hogy ezzel is segítsék a város művészeti életének élénkítését. A ’70-es években ugyanis virágzott Hódmezővásárhely képzőművészeti élete, ami méltán híres máig. Ma is számos kiváló képzőművész él itt és alkot, közöttük többen Munkácsy-díjasok.

Az ingatlanok 90-95 négyzetméteresek, amiből a műterem 50 négyzetméter körüli, a maradék 40-45 négyzetméter pedig a másfél szobás, még csak nem is összkomfortos, hanem komfortos lakrész. A műtermek az ingatlanok északi oldalán helyezkednek el, hogy megfelelő fényviszonyok álljanak az alkotók rendelkezésére. A műtermek felőli homlokzatot Csekovszky Árpád és Majoros János domborművei díszítik.

A művészlakások beáznak, a szél besüvít az ablakokon

A művészlakások jelenlegi állapota, úgy tudjuk, siralmas. A tetők beáznak, a nyílászárók állapota is kritikán aluli. Az önkormányzat idén tavasszal pályázatot írt ki az egyik művészlakás héjazatának és nyílászáróinak cseréjére, ez az a ház, ami valószínűleg Erdős Péter festőművész halála után üresedett meg.

A művészlakások az önkormányzat tulajdonát képezik, így a város adta ki az ingatlanokat, de bérlőkijelöléssel korábban a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezett, utóbb pedig a budapesti Ludwig Múzeum. Április 30-tól ez megváltozott és az újonnan beköltözők bérleti díja is.

A megemelt lakbéreket évről évre tovább növelnék

A hódmezővásárhelyi közgyűlés úgy döntött, ezentúl az önkormányzat cége, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. jogosult a művészlakások kiadására, méghozzá az eddigi kedvezményes ár helyett piaci alapon. Most a bérbeadási jog is átkerült a HVSZ Zrt.-hez.