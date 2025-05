Tanteremből csúcstechnológiai központ, ilyen lesz a jövő iskolája kétmilliárból

A kivitelezői szerződés aláírásával hivatalosan is kezdetét vette az a közel 2 milliárd forint értékű beruházás, ami a makói Návay-iskola Bajza utcai épületegyüttesének korszerűsítését szolgálja. A munka a korábbi elképzelések szerint egy tanévet biztosan igénybe vesz, de az is lehet, hogy kettőre lesz szükség hozzá. A felújítás és bővítés terveit – mint akkor beszámoltunk róla – 2024 májusában, majdnem pontosan egy évvel ezelőtt mutatták be a nyilvánosságnak.

A Návay-iskola Bajza utcai épülete Makón. Fotó: Szabó Imre

A munkálatok 625 millió forintba kerülnek

A szerződést Ambrus Norbert, a szakképzési centrum kancellárja, valamint Rideg Zoltán, a szegedi RZB Invest Kft. ügyvezetője látta el kézjegyével. Az aláírt szerződés alapján a kivitelezési munkák értéke bruttó 625 millió forint. Ezt a későbbiekben egy jelentős értékű eszközbeszerzés követi. A cél egy olyan korszerű, 21. századi szakképző intézmény létrehozása, amely megfelel a legmodernebb oktatási és iparági elvárásoknak – tájékoztatta a Délmagyarországot a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. A Návay Lajos Technikum ennek az intézménynek a részeként működik.

A komfortérzetet is javítja a fejlesztés

Az előző tanévben 114 diák és 106 felnőtt tanult ebben az épületben 4 ágazat 8 szakmájában, 14 tanteremben és 3 tanműhelyben. A fejlesztésről a terveket bemutató tavalyi konferencián elhangzott: az épület hőszigetelést és egységes arculatot kap, kicserélik az ajtókat és ablakokat, megújul a teljes energiaellátó rendszer, a tetőre napelemek kerülnek. Korszerű hővisszanyerős szellőztető és hőszivattyús fűtési rendszert is kiépítenek. Ezek a lépések nemcsak az épület energiahatékonyságát növelik, hanem a tanulók és oktatók mindennapi komfortérzetét is jelentősen javítják majd.

A Návay-iskola csúcstechnológiai szakképzőközpontja

Alighanem az épület modernizálásánál is fontosabb, hogy a munkálatokkal párhuzamosan a felső szinten az Ipar 4.0 követelményeihez illeszkedő csúcstechnológiai szakképzőközpont létesül. Többek között komplex oktató gépsort szereznek be, mely a jelenleg elérhető legkorszerűbb technológiát képviseli és segítségével közel lehet kerülni a valós iparági környezethez. Az épületegyüttes, mint korábban megírtuk, valaha általános iskolának adott otthont, aztán sokáig üresen állt, majd 2016-ban vették birtokba a Návay szakképzésben részt vevő tanulói.