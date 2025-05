Az időjárás majdnem lenullázta a termést, nehéz év elé néznek a spárgatermelők

A Homokhátság speciális éghajlati és talajadottságok miatt kiváló spárga-termőterület, itt a legmegfelelőbbek a talajadottságok és az éghajlati viszonyok a növény számára. Hazánkban a legnagyobb termesztő körzet közé tartozik Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye. Öttömösön jártunk, ahol egy olyan családdal találkoztunk, akinek a spárga körül forog az élete.

Az öttömösi Tanács Attilának már a nagyszülei is termesztettek spárgát. Kilencéves kisfia, Ati lelkes, ő is szívesen segít a munkában. Fotó: Karnok Csaba

Spárga a Homokhátság kincsestárából

Az idei tavasz szeszélyes időjárása komoly kihívások elé állította a hazai spárgatermelőket. Az öttömösi Tanács Attilának már a nagyszülei is termesztettek spárgát. Beszámolója szerint az év április eleji extrém hideg, a mínusz 7–8 fokos fagy szinte teljesen elvitte az első zöldspárga termést – ugyanúgy, ahogy sok gyümölcsösben is komoly károk keletkeztek.

Fagyos kezdet, késői szezon

– Nehezen indult a szezon, a fagy teljesen elvitte a spárgát. Mire újraindult, kellett neki legalább másfél hét. Ráadásul a mostani éjszakai hidegek – amikor még mindig csak 7-8 fok van – sem segítenek a bő termésben – mondta. A spárga felvásárlási ára ugyan nem változott érdemben az elmúlt három évhez képest, a termelési költségek viszont folyamatosan emelkednek, ami tovább nehezíti a helyzetet. A gazdaság jelenleg egy hektáron szed termést, emellett idén további egy hektárt telepítettek be új spárgával, hosszú távú terveik között szerepel a terület bővítése is.

Termelői tapasztalatok és kihívások

– Generációk óta csináljuk, és muszáj fejleszteni új fajtákkal, olyanokkal, amik jobban bírják ezt az időjárást. Nem is annyira a szárazság a gond, hanem ez a hűvös, változékony klíma – magyarázata Attila, aki kizárólag zöldspárgát termeszt. A szezon rövidülése is komoly veszteséget jelent. Míg tavaly már április első hetében szedték a spárgát, idén csak április 22-e körül tudták elkezdeni a munkát. Ez a csúszás másfél-két hét kiesést jelent a szezonból, ami jelentős bevételkieséssel jár.

Fotó: Karnok Csaba

A spárga jövője a klímaváltozás árnyékában

– Ha most májusban jönnének a melegek, még lehetne belőle valami, de az eleje elment, és ezt már nem lehet pótolni – zárta beszámolóját a termelő, aki szerint idén a május vége, június eleje lesz igazán meghatározó a végső termés szempontjából. A spárgatermesztők tehát idén is a természet kiszámíthatatlanságával küzdenek, munkájuk eredményét pedig nemcsak a föld, hanem az időjárás is komolyan befolyásolja.