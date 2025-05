Ez a legjobb dolog, ami a BYD-vel történhetett, mióta Szegedre érkezett

Óriási gyár épül Szeged határában

A kínai BYD autógyártó óriási gyárat épít Szeged határában, amely a vállalat első európai üzeme lesz. Két hónapja látványos beruházás fejeződött be az épülő BYD-gyár, az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont és a szintén kivitelezés alatt álló Rheinmetall-gyár szomszédságában. Többek között két tavat és mintegy 5,8 kilométernyi víz- és szennyvízvezeték hálózatot alakítottak ki, mely lehetővé teszi, hogy a világ vezető nagyvállalatai együtt dolgozzanak az itt kiépülő kutatóhelyekkel. A Magyar Építők honlapján most arról számolt be, hogy márciusban az ipari-innovációs csomópontban újabb, ezúttal mintegy 600 méteres, a BYD-gyárhoz kapcsolódó szennyvízvezeték kezdett kiépülni a Budapesti út mellet. A kivitelezés során az 502-es út leágazásánál található körforgalom előtt és után 300–300 méteres szakaszon építhetik ki. A fejlesztés a kínai autógyártó óriásberuházásának építéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések részeként valósul meg, biztosítva a megfelelő szennyvízkezelést a területen. A munkálatok várhatóan július közepén érnek véget.