Lemaradsz, ha gondolkodsz! Egy albérlet Szegeden akár percek alatt is elkel - pörög az albérletpiac

Az albérletkereséskor nem árt figyelembe venni, hogy a tulajdonosok legtöbb esetben kéthavi kauciót is kérnek az első havi díj mellé. Mindez azt jelenti, hogy a legolcsóbb kategóriás lakások esetében is közel félmillió forint kezdőtőkére van szükség. Sok helyen pedig tiltott a kisállat és a dohányzás, így a keresési paramétereket ezek alapján is érdemes szűkíteni.

Szerda délután egyébként az Ingatlanbazáron 120 albérlethirdetés szerepelt – ez a szám azonban a következő időszakban valószínűleg óráról órára változni fog.