Egy karcolás is sokba kerülhet: elindult a kötelező biztosítás rollerre

A biztosítás rollerre is kötelező. Ennek fő oka, hogy az elektromos rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is – derül ki nemrég az Országos Rendőr-főkapitányság Délmagyarnak küldött hivatalos válaszából. Ezt a sajnálatos tényt Dózsa Jenő, a SzegedAlkusz és az AlkuszBaja irodák alapítója is megerősítette lapunknak. Hozzátette: bár sokáig szabályozatlan terület volt, mára egyértelművé vált, hogy az elektromos rollerek egy része már kötelező biztosításhoz kötött.

Júliustól kötelező a biztosítás rollerre. Illusztráció: Shutterstock

Kötelező biztosítás rollerre

Az elmúlt években a roller rendkívül népszerű közlekedési eszközzé vált, amelyet minden korosztály szívesen használ, hiszen fenntartása anyagilag is kedvező. Ám közlekedőkként a rolleresekre is számos veszély leselkedik, és az utóbbi években egyre több balesetet okoztak. Ezért a jogalkotók úgy döntöttek, hogy rendet tesznek a közlekedés káoszában. A kötelező biztosítás bevezetése ebben a hónapban indult, és a SzegedAlkusz, valamint az AlkuszBaja irodáiban szinte naponta kérnek biztosítást elektromos rollereikre.

– A szabályozás szerint akkor kötelező biztosítást kötni egy elektromos rollerre, ha az több mint 25 kilométer/óra sebességre képes, vagy ha súlya meghaladja a 25 kilogrammot. A biztosítás az Európai Unió területén is érvényes, sőt igény esetén zöldkártyát is kiállítanak rá – tudtuk meg Dózsa Jenőtől.

Már az egyik feltétel teljesülése is elegendő ahhoz, hogy biztosításkötési kötelezettség keletkezzen, ha pedig mindkettő teljesül, akkor ez hatványozottan érvényes. Ha viszont a roller nem lépi túl sem a 25 kilométer/óra sebességet, sem a 25 kilogramm súlyt, akkor a lakásbiztosításba beépítve is védve lehet. Ugyanúgy, mint egy bicikli vagy kézikocsi, ezek a kisebb járművek általában részei az alapszintű ingóságbiztosításnak. A biztosítás ára meglepően alacsony: évente körülbelül 5 ezer forintot jelent, ami egy segédmotor biztosítási összegének felel meg. A fiatalabb korosztályok esetében ennél valamivel drágább, körülbelül 9 ezer forint, ezért javasolt, hogy a szülő kösse meg, mert úgy olcsóbb. Dózsa Jenő elmondta: ez az összeg várhatóan növekedni fog, hiszen egyre többen kötik meg, főleg a szülők, akik biztonságot szeretnének gyermekeiknek.