BYD-ügy: nincs bírság, csak egy pótolt hiányosság

Áprilisban hivatalból indított környezetvédelmi eljárást a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a Szeged mellett épülő BYD-gyár ügyében – derült ki az Átlátszó cikkéből. A portál információi szerint a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály eljárása bírság kiszabásával zárult, ám a hivatal nem közölte, hogy pontosan milyen jogsértés történt.

A BYD beruházása már az építkezés szakaszában is a hatóságok figyelmét vonta magára. Archív fotó: Karnok Csaba

Az ügyre reagálva Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója közösségi oldalán azt írta: az ellenzéki sajtó félreértelmezte a helyzetet.

Állítása szerint a cég nem követett el súlyos környezetszennyezést, mindössze egy mérési jegyzőkönyvet adott le késedelmesen. A dokumentumot a BYD az eljárás során pótolta, így a hatóság végül nem szabott ki bírságot.

Joó hangsúlyozta, hogy az ügy jól mutatja, hogy a hazai környezetvédelmi hatóságok végzik a munkájukat, a szabályrendszer pedig működik.

Mostanában több híresztelést is cáfolt a BYD

Ahogy korábban írtuk, a Reuters értesülései szerint a BYD 2026-ig elhalasztaná a magyarországi tömeggyártást, míg Törökországban a vártnál hamarabb indulna a gyártás. Azonban a HIPA vezérigazgatója, Joó István cáfolta az értesülést, és „fake news”-nak nevezte az erről szóló cikket. Fotókkal is alátámasztotta, hogy a törökországi gyár helyén jelenleg még egy kapavágás sem történt, míg a szegedi gyárépítés a végéhez közeledik.

A BYD további tervei Magyarországon

A BYD hosszú távon tervez Magyarországgal. Nemrég jelentette be, hogy Komáromban új elektromos buszgyárat is létesít, 32 milliárd forint értékben, ahol évente 1250 jármű készülhet. Ez is azt mutatja, hogy a vállalat elkötelezett a magyarországi jelenlét mellett.