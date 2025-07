A kormány cáfolta a BYD szegedi üzemének halasztásáról szóló híreket

A kínai BYD 2026-ig elhalasztja épülő szegedi elektromos járműgyárának tömegtermelését, és legalább az első két évben a gyárat kapacitás alatt fogja üzemeltetni. A 4 milliárd eurós szegedi üzemben az első évben csak néhány tízezer járművet fognak gyártani – közölte korábban a Reuters.

A kormány cáfolja a BYD-val kapcsolatos sajtóértesüléseket. Fotó: Karnok Csaba

A kormány cáfol

A magyar kormány határozottan cáfolja azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a BYD elhalasztaná szegedi gyárának elindítását. Joó István kormánybiztos a közösségi oldalán sajtóhírekre reagálva "fake news"-nak nevezte.

Folyamatos a munka a szegedi BYD-nál

Joó István, kormánybiztos Facebook-posztjából az is kiderül, hogy továbbra is teljes gőzerővel haladnak a munkálatok Szegeden. Ezt a BYD is megerősítette. Hozzátette, hogy semmilyen módosulás nincs a hazai gyárépítéssel és a gyárfelfuttatással kapcsolatban.

A bizalom töretlen

A Portfólió szerint a kormánybiztos kiemelte, hogy a BYD Magyarország iránti bizalma töretlen: európai üzleti központját Budapestre költözteti, két kutatás-fejlesztési programot indít magyar egyetemekkel, és bővíti komáromi üzemét is. A tervek szerint több ezer új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre, ami a hazai gazdaság és az ipari beszállítói lánc szempontjából is komoly jelentőséggel bír.