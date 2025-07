Így kereshetsz naponta több tíz ezer forintot a BYD-nél: folyamatosan munkaerőre van szükségük – galériával

Ütemterv szerint halad az 5-ös főút bővítése a BYD gyárhoz kapcsolódóan. Hamarosan megkezdik az aszfaltozást, jelenleg is ezt a szakaszt készítik elő. A szakemberek különböző mérőeszközökkel dolgoznak, jelentősen alakul a BYD-hoz kapcsolódó átépítés Szeged szélén.

A BYD-hoz kapcsolódó beruházás rohamtempóban halad, de a gyár is alakul Szeged határában. Fotó: Karnok Csaba.

Így áll az 5-ös főút Szegeden, halad a BYD is

Miután márciusban kivágták a fákat és megritkították az 5-ös főút menti növényzetet, megkezdődtek a régészeti feltárások is. A Móra Ferenc Múzeum munkatársai azért végeztek ásatásokat, mert a négysávosra bővülő útszakasz egy ismert régészeti lelőhelyet érint. Az ásatások nem voltak hiábavalóak, az avar kori sírok feltárása során már az első két napon csontmaradványokat és vastárgyakat találtak. A régészeti kutatás után megkezdődhettek a munkálatok, ezek jelenleg is zajlanak. A fejlődés látványos, napok kérdése és elindulhat az aszfaltozás.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, hatalmas fejlesztés indult, február 25-én átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A kivitelezés során átépítik az M43-as és az 5-ös főút csomópontját is, a hirdetmény szerint ennek részei: az M43-as gyorsforgalmi út déli alcsomópontjában létesülő autópálya-lehajtó és 5. számú főutat összekötő közvetlen csomóponti ág, az Északi alcsomópont átalakítása a későbbi vasúti terminálhoz vezető kétszer egy sávos út csatlakozó csonkjának kivitelezése, szükség esetén a többi ág/körforgalom korrekciójával.

Folyamatos a munkaerő-toborzás

Közben a BYD gyár is rohamtempóban épül Szeged határában. Hónapról hónapra láthatunk valami újat. Legutóbb márciusban néztük meg az építkezést, már akkor is hatalmas előrehaladást tapasztaltunk. Nem csoda, hogy ilyen tempóban halad az építkezés, szinte minden nap keresnek fizikai munkásokat. Egy Facebook-csoportban rendszeresen toboroznak dolgozókat a BYD gyár építéséhez, elsősorban 18 és 25 év közötti fiatalokat. Jelenleg 15–20 főt vesznek fel napi 10 órás munkavégzésre. Az alapsegédmunka díja 18 ezer forint/nap, míg az autós segédmunkások 22 ezer forint/nap juttatásban részesülnek. Ám nemcsak fizikai munkásokat keresnek: folyamatosan toboroznak mérnököket, autóipari fényezőket, karosszérialakatosokat, minőségellenőröket, lakatosokat és karbantartókat is a gyár különböző területeire.