A BYD cáfol: nem Törökország, hanem Szeged a kulcshelyszín

A BYD megerősítette a Világgazdaságnak, hogy a szegedi elektromosautó-gyár kivitelezése a terveknek megfelelően halad, és nem változott a gyártási kapacitás. A kínai autógyártó cáfolta a Reuters cikkét, amely szerint a gyártás felfuttatása késlekedne, illetve hogy Törökország előnyt élvezne Magyarországgal szemben.

A BYD szegedi elektromosautó-gyárának építése ütemterv szerint halad, a kínai gyártó továbbra is 300 ezer jármű éves kapacitással számol. Archív fotó: Karnok Csaba

Szegedi BYD-gyár: változatlan a 300 ezres csúcskapacitás

A vállalat közleménye szerint évi 300 ezer jármű gyártását tervezik Szegeden, és ez a célkitűzés a kezdetektől fogva nem módosult. A BYD jelenleg 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgozik annak érdekében, hogy megerősítse helyi ellátási láncát.

Az ütemtervnek megfelelően, az év végén tervezzük megkezdeni a gyártást – hamarosan Európában gyártunk autókat Európa számára

– közölte a BYD.

Törökországi összehasonlítás: eltúlzott és félrevezető

A Reuters értesülései szerint a BYD 2026-ig elhalasztaná a magyarországi tömeggyártást, míg Törökországban a vártnál hamarabb indulna a gyártás. Azonban a HIPA vezérigazgatója, Joó István cáfolta az értesülést, és „fake news”-nak nevezte az erről szóló cikket. Fotókkal is alátámasztotta, hogy a törökországi gyár helyén jelenleg még egy kapavágás sem történt, míg a szegedi gyárépítés a végéhez közeledik.

BYD európai központja Magyarországon lesz

A BYD nemrégiben jelentette be, hogy európai központját is Magyarországon hozza létre. A HIPA szerint ez is megerősíti, hogy nincs változás sem a hazai beruházás, sem a gyártási felfutás kapcsán.

A kínai autógyártó 224 tárgyalási forduló után döntött a magyarországi beruházás mellett, amely 4,5 milliárd dolláros összértékű. Az első jármű várhatóan 2025 második felében gördül le a szegedi gyártósorról.

Hangulatkeltés a kínai beruházások körül?

Nem a BYD az egyetlen kínai cég, amelyről negatív sajtóhírek jelentek meg. Legutóbb a CATL akkumulátorgyártó debreceni beruházásának második üteméről terjedtek el hamis híresztelések, melyeket a vállalat szintén cáfolt. A CATL közölte, hogy a fejlesztések továbbra is napirenden vannak, a technológia és az energiahatékonyság optimalizálásán dolgoznak.