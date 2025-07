Stratégiát váltottak a vevők és eladók: érzik, hogy fordulópont jön az eladó ingatlanok életében

Az Otthon Start Program szeptemberi indulásának hírére már most érezhető változások indultak el a szegedi ingatlanpiacon. Bár a támogatott hitelkonstrukció tényleges igénylése még várat magára, az érdeklődők, az eladók és az ingatlanközvetítők is egyaránt aktívan készülnek az új időszakra, legalábbis ezt tapasztalja Véber László a szegedi Extraingatlan iroda vezetője. Nem lesz hiány az eladó ingatlanok terén, kérdés, hogy milyen áron kerülnek piacra.

Az eladó ingatlanok terén drágulásra számítanak. Fotó: Shutterstock

Nagyot fognak változni az eladó ingatlanok Szegeden

Véber László az elmúlt napokban szokatlan ingatlanbemutatókat tapasztalt. Az ingatlan körbejárásának végére már meg is született az ajánlat, ami egyáltalán nem jellemző az értékesítések során. Ez jóval gyorsabb döntéshozatalt jelez a vevők részéről. Míg korábban napokig gondolkodtak az ajánlattétel előtt, most akár 10 percen belül is megköttethet az üzlet. Ennek oka, hogy sokan már most, két hónappal a hitel indulása előtt, biztosítani szeretnék maguknak a jelenlegi áron elérhető ingatlanokat. Cselekednek, mielőtt túlságosan is meglódulna a piac.

A tulajdonosok ezzel szemben a kivárás stratégiáját követik. Mivel az Otthon Start program valószínűleg áremelkedést hoz, így az eladók mindenféle ajánlatot elutasítanak, arra hivatkozva, hogy hamarosan talán még többet kaphatnak ingatlanjukért. Véber László ingatlanközvetítő szerint egyes eladók már most nem hajlandóak engedni az árból, jelezve a piac remélt élénkülését.

A hitelezési oldalon is érezhető a várakozás. Véber Ördög Réka az Extraingatlan iroda pénzügyi szakértője lapunknak elmondta, hogy a vevők elállnak a vásárlástól, és inkább megvárják szeptembert, hogy az új hitelkonstrukcióval kedvezőbb feltételek mellett vehessenek ingatlant. Az ingatlanközvetítők egy része is kivár, és inkább a szeptemberi felfutásra koncentrál. Az elmúlt egy hónapban nem nőtt érdemben az eladások száma Szegeden, sőt sok esetben inkább visszalépések történtek.

Véber László szerint most megfontoltságot követel meg a piac. A vevők részéről fontos a tájékozottság és a feltételek pontos ismerete. Az eladók részéről pedig érdemes mérlegelni, hogy most szeretnének értékesíteni, vagy kivárják az esetleges áremelkedést. A kereslet élénkülése mellett a kínálat is bővülhet, kérdés, hogy ez milyen mértékben változtatja majd meg az árakat az elkövetkező hónapokban.