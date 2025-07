Ilyen lakást kapsz Szegeden az Otthon Startos hitelből

Az egyszobás garzonok 31 millió forinttól indulnak a városban, vagyis ez a legalacsonyabb összeg, amelyet lakásvásárlásra költhetünk Szegeden. Innentől kezdve lehet válogatni a panellakások között – viszont ami nagyobb, az ezért az árért jellemzően felújításra szorul.

A keret felső határa, az 55 millió forint környékén is találni ajánlatokat – sőt, volt olyan is, amely 57 millióért szerepelt a találatok között. Ha valaki némi alkut is be tud vetni a vásárlás során, akkor például egy 54 négyzetméteres, belvárosi, felújított, kétszobás, erkélyes lakást vagy egy 61 négyzetméteres, kétszobás rókusi téglalakást is megvehet az államilag támogatott hitelből.

Téglalakásból ez a méret jelenti a maximumot, amit ki lehet hozni az adott keretből, ha a vevő nem akar külön a felújításra is költeni – számításainkban ugyanis azt vettük alapul, hogy a teljes 55 millió forint az ingatlan vásárlására fordítódik. Panellakás esetén azonban akár egy 68 négyzetméteres, háromszobás otthon is beleférhet a költségkeretbe.

A drágulás tovább szűkítheti a kínálatot

Választék tehát egyelőre van – a kérdés csak az, hogyan alakul a piac szeptemberig. Az új támogatási forma vélhetően élénkíteni fogja a keresletet, ami árnövekedést is hozhat. Ha ez bekövetkezik, még a jelenlegi paraméterekkel rendelkező lakások sem férnek majd bele a keretbe – vagyis kisebb ingatlanokra szorulhatnak azok, akik kizárólag az Otthon Start hitelt és a szükséges önerőt tudják felhasználni.