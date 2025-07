Nagyon meglepte a juhtenyésztőket, ami a húsvét utáni kedden történt, erre senki nem számított!

A juhtenyésztők idén számos gonddal szembesültek, de mindezek ellenére bizakodóak.

A juhtenyésztők most a Ferragosto-ra készülnek. Illusztráció: Shutterstock

Állatbetegségek vetettek árnyékot a kereskedésre

Több olyan állatbetegség is megjelent idén Magyarországon, illetve a környező országokban, amelyek a juhokat is veszélyeztették. A ragadós száj és körömfájás, a kiskérődzők pestise, a juhhimlő és a kéknyelv is aggodalomra adott okot. Utóbbi kettő nem érte el a határt. Mindezek ellenére a juhágazat szereplői bizakodóak. Jól alakult a húsvét és reményeik szerint az augusztusi Ferragosto is kedvező lesz a juhtenyésztők számára.

– A juhhimlő Romániában okozott problémát, a kiskérődzők pestise miatt pedig szeptember 9-ig élőállatot nem exportálhatnak a szomszédaink sehová. Ezáltal a magyarországi juhok felértékelődtek az exportpiacon. Természetesen nem örülünk más kárának, hiszen nálunk is bármikor felütheti a fejét bármelyik betegség – mondta Holló Mátyás, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke, aki maga is juhtartó gazdálkodó. Az elnököt a felvásárlási árakról is kérdeztünk.

Hoppá! Mit produkált a piac?

– Ha a felvásárlási árakat a karácsonyi időszakhoz hasonlítjuk, akkor a húsvéti árak 15-20 százalékkal alacsonyabbak voltak. Ha viszont az előző húsvéttal hasonlítjuk össze, akkor körülbelül azonos szinten voltak. Idén örülünk, hogy értékesíthettük a húsvéti bárányokat, hiszen a ragadós száj- és körömfájás betegség hazai megjelenése több nehezítést is hozott az exportba, ami az árakon éreztette leginkább a hatását.

Azt viszont elmondhatom, hogy a több mint 30 éves juhtenyésztői pályafutásom során először fordult elő, hogy a húsvét utáni kedden jelentősen emelkedett a juh felvásárlási ára, ami kilóként körülbelül 150 forintot jelentett.

Az a jellemző, hogy a húsvéti szezon után zuhan az ár. Bár mindenki igyekezett húsvét előtt eladni az állatait, de kis súlyú bárányokat, 15 kilósokat nem kért a piac, inkább csak a 20 kilogramm felettieket. A kisebb bárányok húsvét utánra megnőttek és magasabb áron lehetett őket értékesíteni – tudtuk meg a szövetség elnökétől.