Makón bezár egy bankfiók, de az ügyfelek nem maradnak segítség nélkül

Ha a legnagyobb hazai pénzintézet valamelyik ügyfele július 22-én, kedden személyesen szeretne valamilyen banki ügyet intézni, utaznia kell, ugyanis aznap költözik át a helyi bankfiók – olvasható az OTP Bank tájékoztatójában. Úti célként a megyeszékhely Takaréktár utcai fiókját ajánlják, amely reggel 8-tól délután 4-ig fogadja az ügyfeleket. A makói kirendeltség szerdán reggel már az új, ideiglenes helyen, a városházával átellenben lévő egykori Korzó földszintjén (Széchenyi tér 25.) nyit. Az úgynevezett Lordok háza földszintjén lévő fiókot felújítás miatt zárják be átmenetileg.

Az OTP bank cégtáblája már a homlokzaton van. Fotó: Szabó Imre

A legnagyobb hazai pénzintézet szerződése

Arról áprilisban számoltunk be, hogy a pénzintézet a várostól bérelhető helyiséget kért valahol ugyancsak a főtéren. A Korzó bérbevételéről megszületett megállapodás szerint a bank a teljes, 309 négyzetméteres földszinti helyiségcsoportot kibérli. A bérleti díjat hivatalos értékbecslés alapján állapították meg. Ez négyzetméterenként 2600 forint, azaz összesen 803 ezer havonta. A bérlő vállalta, hogy a szükséges átalakításokat a maga költségén elvégzi. A szövegből az is kiderült, hogy köteles ügyelni az épület eredeti megjelenésére, hirdetményeket, cégtáblát pedig a lakóközösséggel egyeztetve helyezhet ki és ezeket le is kell a végén szerelnie.

A bankautomatát is áthelyezik a Korzóba

Mint láttuk, már fel is került a zöld cégtábla az 1897-ben épült, emeletes, két utcára nyíló sarki épületet homlokzatára. A makóiak egyébként azért emlegetik leginkább Korzóként, mert a most bérbe adott földszinti részben valaha a Korzó kaszinó működött. A rendszerváltás előtt volt benne mozi, aztán rendezvényeknek is otthont adó szórakozóhely, illetve cukrászda működött benne, később elektronikai, majd kínai ruházati üzlet, játszóház és bemutatóterem. A szerződés szerint egyébként úgy volt, a pénzintézet május 26-ától december 10-ig kapja meg, de ha a Lordok háza földszintjén elhúzódna a munka, ezt kétszer, egy-egy hónapra meg lehet hosszabbítani. Az új helyre a bankautomatát is áthelyezik a munkálatok idejére.