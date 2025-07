Most minden kiderült: hitelszakértővel elemeztük az Otthon Start programot

Hamarosan, azaz pontosan szeptembertől indul az új, rendkívül kedvező feltételek mellett igénybe vehető állami támogatás. Egyelőre még több részlet is rejtély, de a feltételek közül néhányat már ismerünk. Még kedvezőbb elvárásokat határoztak meg az Otthon Start programban.

Az Otthon Start program feltételei még kedvezőbbek lettek. Kép: Shutterstock

Az Otthon Start program részletei

– A legfontosabb változás, ami már biztos, hogy a támogatással megvásárolható ingatlanok vételárát, családi házak esetében, 150 millió forintra emelték, míg a társasházi lakásoknál maradt a korábbi határ – árulta el Urbán Mihály szegedi hitelszakértő, akit a lakossági érdeklődés tapasztalatáról is kérdeztünk. Mint fogalmazott, az érdeklődés jelentős a támogatás iránt, sokan kivárnak, mert az Otthon Start program kamatszintje jelentősen kedvezőbb, mint a jelenleg elérhető lakáshiteleké.

Több portál is azt írja, hogy nettó 1,2 millió forint jövedelem szükséges a hitelhez. A valóság azonban ennél árnyaltabb. Urbán Mihály szerint ha valaki 50 millió forintos hitelt venne fel, ott nem lesz elegendő a minimálbér, de ha például csak 20 millió forintot igényel, arra egy 300 ezer forintos nettó jövedelem már elég kellene legyen. Urbán Mihály kiemelte, hogy a jövedelemvizsgálat szabályai itt sem változtak, azaz 600 ezer forintos nettó jövedelemig a bankok legfeljebb 50 százalékos terhelhetőséggel számolhatnak, e fölött viszont már 60 százalékossal. Ez alapján kiszámítható, hogy az adott hitelösszeghez mekkora jövedelem szükséges, mégis a jelenlegi kommunikáció sokszor összemossa a támogatás előnyeit a hagyományos lakáshitelek feltételeivel.

A legfrissebb információk szerint a támogatás időben is korlátozott lesz, azaz jövő júniusig lehet majd igényelni. Így, aki most gondolkodik lakásvásárlásban, annak érdemes kivárni a kedvező hitelformát. A támogatás ugyanis nemcsak kamatelőnyt jelent, hanem könnyítést is az önerő szintjén. A kormány arra törekszik, és azon dolgozik, hogy akár 10 százalék önerővel is elindítható legyen, ami a mai piaci helyzetben különösen vonzó ajánlat.

Megindult az érdeklődés

A hitelszakértő azt tapasztalja, hogy az érdeklődés megindult, különösen azok részéről, akik már közel járnak a vásárláshoz, vagy éppen az adásvételi szerződés előtt állnak. Többen kivárnak, úgy vannak vele, hogy ez a két hónap már nem oszt, se nem szoroz, főleg, ha az új támogatással több pénz maradhat a zsebükben havonta. Ez viszont felhajthatja az ingatlanárakat, különösen, ha szeptembertől megindul a támogatás tömeges igénylése. Az ilyen típusú állami ösztönzők ugyanis tapasztalatok szerint mindig meglódítják a keresletet, és az eladók is tudják, hogy ilyenkor gyorsabban, drágábban lehet eladni.