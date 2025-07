Megindult a verseny az álomotthonokért – még egy ilyen olcsó hitelt nem látott Magyarország, a szakértők szerint egyenesen álomszerű

Jelentős változásokat hozott a lakáshitelpiacon a nemrég bevezetett, fix 3 százalékos kamatozású támogatott hitel, amely több más konstrukcióval is kombinálható. A maximálisan felvehető összeg lakásvásárlás esetén 50 millió forint, míg egy lakóépület esetén akár 150 millió forint is lehet. A futamidő egységesen 25 év, a kamat pedig végig fix – ez komoly előnyt jelent a jelenlegi piaci kamatszintekhez képest.

A piacon jelenleg elérhető lakáshitelek kamata jellemzően 6 és 7,5 százalék között mozog, így a 3 százalékos Otthon Start program valódi megtakarítást jelenthet a családok számára. Borsodi Gabriella hitelszakértő szerint a teljes futamidő alatt akár több millió forinttal kevesebbe kerülhet a hitel visszafizetése a kedvezményes konstrukció révén.

– Ez nem csupán százezreket, hanem súlyos milliókat jelent. Egy 50 milliós hitel esetén ez hatalmas különbség – emelte ki a szakértő.

Lassan puhulnak fel az Otthon Start program feltételei, még kedvezőbbé váltak

Az elmúlt egy hétben folyamatosan újabb részletekkel álltak elő, amik még kedvezőbbé tették a magyar állampolgároknak járó anyagi segítséget. A magyar kormány legutóbb bejelentette, hogy már nem csak a használt és az újonnan felépített lakásokra, de az építkezésre is kiterjesztették az Otthon Start Programot. Azaz, már 150 millió forintnyi összegből, egy vadiúj családi ház is épülhet. Fontos újdonság még, hogy az első lakásvásárlókra vonatkozó szabályozás enyhült, már az 50 százalék alatti tulajdoni hányaddal rendelkezők is jogosultak lehetnek a hitelre. Ez az egyik legújabb és legfontosabb bővítés- tájékoztatott Borsodi Gabriella hitelszakértő. További előny, hogy az igényléshez elég lehet a 10 százalék önerő, szemben a banki hitelek esetén elvárt 20 százalékkal. Ez különösen jól jön azok számára, akik most szeretnének először ingatlant vásárolni, vagy kisebb megtakarítással rendelkeznek.

A legutóbbi döntés alapján, az otthontámogatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell megfelelni: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, köztartozás-mentesség, hitelképesség, legalább 2 éves magyarországi társadalombiztosítási jogviszony (külföldi munkaviszony esetén bizonyos feltételek mellett beszámítható), igazolt munkaviszonyból származó jövedelem. Fontos kiemelni, hogy az Otthon Start hitel 2025. szeptember 1-től lesz igényelhető. A kérelemhez be kell nyújtani az adásvételi szerződést (vásárlás esetén) vagy az építési engedélyt (építés esetén), valamint erkölcsi bizonyítványt és adatkezelési hozzájárulást. Nyilatkozni kell arról is, hogy az elmúlt három évben nem köteleztek állami támogatás visszafizetésére, az eladó vagy építő nem közeli hozzátartozó, illetve ha osztatlan közös tulajdont vásárolsz, kizárólagos használati joggal rendelkezel. A bank a vásárlási kérelmeket 30, az építési kérelmeket 60 napon belül bírálja el, a hiánypótlásra biztosított 10 nap ezen felül értendő.

