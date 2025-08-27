Megkérdeztük az utca emberét, hogy mi a véleménye a háromsávos adótervről – videóval

Magyar Péter adóemelési javaslata a Csongrád-Csanád vármegyében élők számára is jelentős fizetéscsökkenést eredményezne. A tervezett progresszív adórendszer miatt a vármegyei átlagkeresetek is látványosan csökkennének, hiszen a munkavállalók nagyobb adókulcs alá kerülnének. Egy átlagos megyei dolgozó éves bruttó keresete így több mint százezer forinttal lenne kevesebb.

Adórendszer változása: a vármegyei lakosok szerint a jelenlegi egykulcsos adó előnyösebb. Fotó Shutterstock

Magyar Péter tervezete

A pártvezetésnek készült belső feljegyzés szerint Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi.

Az Index által kedden közölt dokumentum szerint a háromsávos adórendszer a következőképpen alakulna:

évi bruttó 5 millió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,

bruttó 5 és 15 millió forint között már 22 százalékos adót kellene fizetni,

bruttó 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe.

Az új szja-rendszer hatása Csongrád-Csanád vármegyében

A KSH adatai szerint a megye első negyedéves bruttó átlagbére 583 454 forint volt. A jelenlegi 15 százalékos szja-levonással ez havonta bruttó 495 936 forintnak felel meg. Magyar Péter javasolt adórendszere esetén ugyanez a munkavállaló havonta bruttó 11 676 forinttal kevesebbet keresne, ami éves szinten bruttó 140 112 forintos csökkenést jelentene.

Lakossági vélemények a progresszív adóról

Megkérdeztük az utca emberét, hogy mit gondol a háromsávos adó-rendszer lehetséges bevezetéséről. A megkérdezettek úgy gondolják, hogy jó a jelenlegi szja-rendszer, nem változtatnának rajta.

– Nyilvánvaló hogy egyfajta adó kell, hiszen a társadalom nem működne nélküle, de azt gondolom hogy ennek a mértéke nagyon fontos – nyilatkozta egyik megszólalónk. –

Ez az egykulcsos adó nagyon sok mindenkit motivált, engem is, és azt gondolom, hogy mindenféle változtatás, ha több kulcsos, az ellen is tiltakoznék, illetve ha annak a mértéke növekedne, az ellen is tiltakoznék.

– Ha megvalósulna, nem lenne jó, a jelenlegi adózási rendszer jobb – mondta el véleményét Fodor András.

Szántó Józsefné reméli, a választásokkor nem lesz kormányváltás, mert a jelenlegi helyzet megfelelő, jó életet biztosít a számára