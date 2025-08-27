augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakosok válaszoltak

17 perce

Megkérdeztük az utca emberét, hogy mi a véleményük a háromsávos adótervről – videóval

Címkék#Magyar Péter#vélemény#átlagbér

Magyar Péter adóemelési javaslata a Csongrád-Csanád megyei dolgozók fizetését is érzékenyen érintené. A tervezett progresszív adórendszer miatt az átlagkeresetek is csökkennének, ezért megkérdeztük az utca emberét, mit gondolnak a háromkulcsos adó bevezetéséről

Delmagyar.hu

Magyar Péter adóemelési javaslata a Csongrád-Csanád vármegyében élők számára is jelentős fizetéscsökkenést eredményezne. A tervezett progresszív adórendszer miatt a vármegyei átlagkeresetek is látványosan csökkennének, hiszen a munkavállalók nagyobb adókulcs alá kerülnének. Egy átlagos megyei dolgozó éves bruttó keresete így több mint százezer forinttal lenne kevesebb. 

adórendszer
Adórendszer változása: a vármegyei lakosok szerint a jelenlegi egykulcsos adó előnyösebb. Fotó Shutterstock

Magyar Péter tervezete

A pártvezetésnek készült belső feljegyzés szerint Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. 

Az Index által kedden közölt dokumentum szerint a háromsávos adórendszer a következőképpen alakulna:

  • évi  bruttó 5 millió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,
  • bruttó 5 és 15 millió forint között már 22 százalékos adót kellene fizetni,
  • bruttó 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe.

Az új szja-rendszer hatása Csongrád-Csanád vármegyében

A KSH adatai szerint a megye első negyedéves bruttó átlagbére 583 454 forint volt. A jelenlegi 15 százalékos szja-levonással ez havonta bruttó 495 936 forintnak felel meg. Magyar Péter javasolt adórendszere esetén ugyanez a munkavállaló havonta bruttó 11 676 forinttal kevesebbet keresne, ami éves szinten bruttó 140 112 forintos csökkenést jelentene.

Lakossági vélemények a progresszív adóról

Megkérdeztük az utca emberét, hogy mit gondol a háromsávos adó-rendszer lehetséges bevezetéséről. A megkérdezettek úgy gondolják, hogy jó a jelenlegi szja-rendszer, nem változtatnának rajta.

– Nyilvánvaló hogy egyfajta adó kell, hiszen a társadalom nem működne nélküle, de azt gondolom hogy ennek a mértéke nagyon fontos – nyilatkozta egyik megszólalónk. – 

Ez az egykulcsos adó nagyon sok mindenkit motivált, engem is, és azt gondolom, hogy mindenféle változtatás, ha több kulcsos, az ellen is tiltakoznék, illetve ha annak a mértéke növekedne, az ellen is tiltakoznék.

– Ha megvalósulna, nem lenne jó, a jelenlegi adózási rendszer jobb – mondta el véleményét Fodor András. 

Szántó Józsefné reméli, a választásokkor nem lesz kormányváltás, mert a jelenlegi helyzet megfelelő, jó életet biztosít a számára

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu