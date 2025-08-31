1 órája
Elárulta a szakértő: ettől lesz egy álláshirdetés ellenállhatatlan
Ezúttal szakértőnk fejtette ki, mitől válik vonzóvá, kecsegtetővé egy-egy pozícióra kiírt állásajánlat. A valóban figyelemfelkeltő hirdetés talán ritkább, mint a fehér holló.
Az álláshirdetések világa olykor érdekes fordulatokat vesz: belefuthatunk egészen megosztó hirdetésekbe is, de akadnak olyanok, amelyek igazi munkavállaló-mágnesek.
Ettől lesz igazán vonzó egy álláshirdetés
– Az álláshirdetések kulcsfontosságú üzeneteket hordoznak a jelöltek számára. Sokszor maga a hirdetés az első kapcsolódási pont az adott céghez, amely alapján első benyomásuk kialakul, illetve meghozzák azt a döntést, hogy szimpatikus-e számukra a vállalat, el tudják-e képzelni magukat abban a szervezetben – fejtette ki Klebniczki Márta, a Randstad Hungary toborzó ügynökség szegedi irodájának vezetője.
– Fontos, hogy a feladatkör tömören, érthetően és átláthatóan kerüljön bemutatásra, ugyanakkor – és ez a Z generáció számára különösen lényeges – pontos üzeneteket hordozzon a cég kultúrájáról, szellemiségéről és azon értékeiről, amelyek kiemelik a többi munkáltató közül – egészítette ki.
A vonzó álláshirdetés kulcsfontosságú
– Sokkal könnyebben tud már ebben a kezdeti fázisban elköteleződni a pályázó, ha ezekkel az értékekkel tud azonosulni – mondta Klebniczki Márta.
A Z-generáció álláskeresési preferenciáiban kiemelt fontossággal bírnak az alábbi tényezők
- világosan kommunikált, konkrét tanulási és karrierlehetőségek
- rugalmasság
- home office lehetőségek
- a cég társadalmi felelősségvállalása
- fenntarthatósággal kapcsolatos törekvések
– A fizetési sávok és egyéb juttatási elemek megosztása szintén erős vonzerővel bír, hiszen segít a juniorabb pályázóknak a tisztánlátásban, illetve az őszinte, transzparens kommunikáció építi a bizalmat – egészítette ki a Randstad Hungary toborzó ügynökség szegedi irodájának vezetője.
Milyen a jó álláshirdetés?
– Legyen világosan, tömören megfogalmazott, minden technikai információ szerepeljen benne (a feladatok mellett a cégprofil, munkarend, munkaidő, munkavégzés helye, pontos elvárások), valamint egyenlő arányban tartalmazza a feladatokat, az elvárásokat és a munkáltató által nyújtott előnyöket. Ha mellőzni tudjuk a szokásos kliséket – például: „versenyképes fizetés”, „jó munkahelyi légkör”, „fejlődési lehetőségek” – és konkrétabban, kreatívabban fogalmazunk, az nagyban segít abban, hogy hatásosabb, figyelemfelkeltőbb legyen a hirdetés, ezáltal több minőségi jelentkezőt tudjon bevonzani.
Taszító elemek az álláshirdetésekben
– A hosszú, sokszor belső használatú rövidítésekkel tarkított feladatleírások riasztóak lehetnek, de intő jel a jelöltek számára az is, ha a feladatok három sorban, a pályázóval szemben támasztott elvárások azonban ennél jóval részletesebben kerülnek megosztásra – fejtette ki szakértőnk.
– Szintén elijesztheti a jelölteket az, amikor a hirdető cég legfőbb vonzerejeként olyanokat azonosít, mint a 100%-ban bejelentett munkakör, a munkaeszközök biztosítása vagy a jó hangulat. A gyümölcsnap, a céges csapatépítő jól hangzik, de önmagukban nem állják meg a helyüket. Ezek a „pluszok” akkor működnek, ha korrekt fizetés, juttatások, megfelelő munkakörülmények és karrierlehetőségek is társulnak melléjük – magyarázta Klebniczki Márta, a Randstad Hungary toborzó ügynökség szegedi irodájának vezetője.
Nem kell taxira várnod: külön TramTrain viszi haza a SZIN-eseket éjjel
Elhagyta rakományát egy traktor hódmezővásárhely közelében – galériával
Szegedi hírek
- Zárult a SZIN: Honeybeast és Dzsúdló tette emlékezetessé az utolsó napot (fotók)
- Súlyos rolleres baleset a József Attila sugárút kerékpárútján – ismét a terminátor karók miatt (fotók)
- Orvosok és nővérek is megsínylik a Tisza-adót Csongrád-Csanádban
- Horrorisztikus jelenet a Tiszán, egy hód támadt rá egy fürdőző nőre
- Meddig juthatsz el az elektromos autóval? Egy szegedi kereskedő elárulta a titkot