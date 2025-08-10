augusztus 11., hétfő

Tegnap, 16:20

Egy település, ahol a fejlesztések a gyerekektől a vállalkozókig mindenkit érintenek

Címkék#buszváró#Versenyképes Járások Program#Baks

A Versenyképes Járások programban minden településnek jutott pénz, hogy megvalósíthassa azokat a terveket, elképzeléseket, amiket a helyi közösség szeretne. Baks 13 millió forintot kapott, amiből két buszvárót építenek, fedett kerékpártárolót alakítanak ki és hangtechnikai eszközöket vásárolnak. Két másik, egyenként 150 milliós nyertes pályázatból további tervek valósulhatnak meg, lesz például cápakeltető is.

Imre Péter

Baks 13 millió forintot kapott a Versenyképes Járások programban, amit három fejlesztésre, beruházásra költenek – tudtuk meg Búza Zsolt polgármestertől. A részleteket Kósáné Kovács Ilona pályázati referens mondta el lapunknak. Az említett összegből 5 milliót a  két új buszváró építésére és telepítésére költenek, az egyik a temetőnél, a másik pedig a Tiszai utcán lesz. Ugyancsak 5 millióból olyan komoly, rendezvényeken is használható hangtechnikai berendezéseket vásárolnak, amik egy fellépő művészt minden igényt kielégítve szolgálhatnak ki, míg a „maradék” 3 millió forintból a központi buszmegállónál újabb fedett biciklitárolót létesítenek. De lesz majd cápakeltető is a községben.

Baks nagyot nyert a pályázattal.
Baks pályázati fejlesztései között szerepel a cápakeltető program a fiatal vállalkozóknak. Archív fotó: Karnok Csaba


 

150 millióból több fejlesztés Bakson

Baksnak van egy 150 millió forintos nyertes pályázata is, amiből több tervet, célt is megvalósíthatnak a településen. 

Soroljuk: vesznek rendezvénysátort, asztalokat, padokat, székeket, egy mobilszínpadot, kialakítanak ingyenes parkolókat – utóbbit az önkormányzatnál, az iskolánál, az óvodánál és a temetőnél –, két helyen öntözőrendszert, valamint létrehoznak a műfüves sportpálya és a tornaterem között egy közösségi teret bográcsozóval és kiülővel.

Okoszebra is lesz a központi buszmegállónál – a legtöbb gyerek ugyanis ott közlekedik – és az utcanévtáblák is megújulnak. Ezeken kívül még terveznek egy ingyenes nyilvános WC-t ugyancsak a központi buszvárónál, létesül egy úgynevezett aromapark gyógy- és fűszernövényekből és rózsalugas is a gondozási központ udvarán. 

Cápakeltető is lesz

Egy másik nyertes 150 milliós pályázatból pedig humán, közösségfejlesztő, kohéziós programokat terveznek megvalósítani, például a cápakeltető programot a fiatal, kezdő vállalkozóknak.

 

