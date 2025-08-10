Egy település, ahol a fejlesztések a gyerekektől a vállalkozókig mindenkit érintenek

Baks 13 millió forintot kapott a Versenyképes Járások programban, amit három fejlesztésre, beruházásra költenek – tudtuk meg Búza Zsolt polgármestertől. A részleteket Kósáné Kovács Ilona pályázati referens mondta el lapunknak. Az említett összegből 5 milliót a két új buszváró építésére és telepítésére költenek, az egyik a temetőnél, a másik pedig a Tiszai utcán lesz. Ugyancsak 5 millióból olyan komoly, rendezvényeken is használható hangtechnikai berendezéseket vásárolnak, amik egy fellépő művészt minden igényt kielégítve szolgálhatnak ki, míg a „maradék” 3 millió forintból a központi buszmegállónál újabb fedett biciklitárolót létesítenek. De lesz majd cápakeltető is a községben.

Baks pályázati fejlesztései között szerepel a cápakeltető program a fiatal vállalkozóknak. Archív fotó: Karnok Csaba





150 millióból több fejlesztés Bakson

Baksnak van egy 150 millió forintos nyertes pályázata is, amiből több tervet, célt is megvalósíthatnak a településen.

Soroljuk: vesznek rendezvénysátort, asztalokat, padokat, székeket, egy mobilszínpadot, kialakítanak ingyenes parkolókat – utóbbit az önkormányzatnál, az iskolánál, az óvodánál és a temetőnél –, két helyen öntözőrendszert, valamint létrehoznak a műfüves sportpálya és a tornaterem között egy közösségi teret bográcsozóval és kiülővel.

Okoszebra is lesz a központi buszmegállónál – a legtöbb gyerek ugyanis ott közlekedik – és az utcanévtáblák is megújulnak. Ezeken kívül még terveznek egy ingyenes nyilvános WC-t ugyancsak a központi buszvárónál, létesül egy úgynevezett aromapark gyógy- és fűszernövényekből és rózsalugas is a gondozási központ udvarán.

Cápakeltető is lesz

Egy másik nyertes 150 milliós pályázatból pedig humán, közösségfejlesztő, kohéziós programokat terveznek megvalósítani, például a cápakeltető programot a fiatal, kezdő vállalkozóknak.