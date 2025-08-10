53 perce
Egy település, ahol a fejlesztések a gyerekektől a vállalkozókig mindenkit érintenek
A Versenyképes Járások programban minden településnek jutott pénz, hogy megvalósíthassa azokat a terveket, elképzeléseket, amiket a helyi közösség szeretne. Baks 13 millió forintot kapott, amiből két buszvárót építenek, fedett kerékpártárolót alakítanak ki és hangtechnikai eszközöket vásárolnak. Két másik, egyenként 150 milliós nyertes pályázatból további tervek valósulhatnak meg, lesz például cápakeltető is.
Baks 13 millió forintot kapott a Versenyképes Járások programban, amit három fejlesztésre, beruházásra költenek – tudtuk meg Búza Zsolt polgármestertől. A részleteket Kósáné Kovács Ilona pályázati referens mondta el lapunknak. Az említett összegből 5 milliót a két új buszváró építésére és telepítésére költenek, az egyik a temetőnél, a másik pedig a Tiszai utcán lesz. Ugyancsak 5 millióból olyan komoly, rendezvényeken is használható hangtechnikai berendezéseket vásárolnak, amik egy fellépő művészt minden igényt kielégítve szolgálhatnak ki, míg a „maradék” 3 millió forintból a központi buszmegállónál újabb fedett biciklitárolót létesítenek. De lesz majd cápakeltető is a községben.
150 millióból több fejlesztés Bakson
Baksnak van egy 150 millió forintos nyertes pályázata is, amiből több tervet, célt is megvalósíthatnak a településen.
Soroljuk: vesznek rendezvénysátort, asztalokat, padokat, székeket, egy mobilszínpadot, kialakítanak ingyenes parkolókat – utóbbit az önkormányzatnál, az iskolánál, az óvodánál és a temetőnél –, két helyen öntözőrendszert, valamint létrehoznak a műfüves sportpálya és a tornaterem között egy közösségi teret bográcsozóval és kiülővel.
Okoszebra is lesz a központi buszmegállónál – a legtöbb gyerek ugyanis ott közlekedik – és az utcanévtáblák is megújulnak. Ezeken kívül még terveznek egy ingyenes nyilvános WC-t ugyancsak a központi buszvárónál, létesül egy úgynevezett aromapark gyógy- és fűszernövényekből és rózsalugas is a gondozási központ udvarán.
Cápakeltető is lesz
Egy másik nyertes 150 milliós pályázatból pedig humán, közösségfejlesztő, kohéziós programokat terveznek megvalósítani, például a cápakeltető programot a fiatal, kezdő vállalkozóknak.
