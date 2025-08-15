19 perce
Belvárosi lakást szeretne venni Szegeden az Otthon Start Hitelből? Sok sikert!
Már most hiány van bizonyos típusú lakásokból Szegeden, pedig a vevői roham még el sem kezdődött. A 3 százalékos hitellel sokan kisméretű belvárosi ingatlanokat keresnek, azt azonban régóta nehéz kifogni.
Az Otthon Start Program jelentősen megbolygatta a magyarországi ingatlanpiacot. Rengeteg az érdeklődő, sokan már most keresik azt a lakást, házat, melyet a szeptember elsejével induló, államilag támogatott programban megvásárolhatnak. Ez pedig különleges helyzetet alakított ki a szegedi ingatlanpiacon: bizonyos típusú lakásokból már most is hiány mutatkozik, és nem ritka, hogy a legideálisabb ingatlanok akár egy nap alatt kelnek el.
Már most egy nap alatt elkelnek a belvárosi ingatlanok
– Mivel a maximálisan felvehető hitelösszeg 50 millió forint, 10 százalék önerővel, sokan az 55-60 millió forintos tartományban keresgélnek. Az 50 millió forint körüli téglalakásokra már eddig is nagy volt a kereslet. Eddig is előfordult, hogy egy ilyen lakást a meghirdetésének másnapján már le is foglalóztak. Nem ritka tehát, hogy akár 24 óra alatt elkelnek az ilyen - főleg belvárosi - ingatlanok, ami azonban most jön, az ennél is durvább lesz – fogalmazott Szerencsés Tilla Lilla, az Art Home ingatlanszakértője.
Lapunk úgy értesült, hogy a belvárosban már most is nagyon kevés, megfizethető eladó lakást kínálnak, ott a befektetők már évekkel korábban megvásárolták ezeket. Ez az egyik olyan ingatlantípus, ami jól kiadható, így, ha mégis felbukkan egy ilyen a piacon, gyakorlatilag licitálnak rá a vevők. Nem az tehát a kérdés, mennyit tudnak belőle alkudni, hanem az, hogy ki ajánl érte többet vagy ki fizet készpénzzel, azonnal. Szeptembertől valószínűleg az összes, 3 százalékos hitellel lakást vásárolni szándékozó egyszerre "esik rá" a piacra, így a verseny még nagyobb lesz. Szerencsés Tilla ugyanakkor azt javasolja, senki ne hozzon hirtelen döntést a kialakult helyzet ellenére sem.
Nem szabad kapkodni
– Annyira új ez a konstrukció, hogy még a bankok is várják a végleges irányelveket. Történhetnek még módosítások is a jogszabályban, vagyis előszerződést csak annak érdemes már most kötnie, akinek az önerő rendelkezésére áll és egy előzetes hitelbírálat alapján hitelképesnek bizonyult. Ez a két dolog egyébként a legfontosabb: aki elő szeretne készülni, ezeket tudja a szeptemberi indulás előtt elrendezni – mondta Szerencsés Tilla. Az eladók számára pedig azt javasolja, csak az kössön leendő vevőjével előszerződést a 3 százalékos lakáshitelre, akinek nem sürgős, hogy pénzhez jusson. Az első időszakban ugyanis a bankok szerint nagyjából 3 hónapos kifizetéssel kell kalkulálni.
Érdemes lehet várni arra, ami még csak most épül
Az Otthon Start Program egyébként újépítésű ingatlanokra is igénybe vehető, az ingatlanszakértő tudomása szerint pedig most sok új projekt indul Szegeden. – Ezek azért lehetnek érdekesek, mert nagyon kicsi lett az árkülönbség az új és a használt lakások négyzetméter ára között – hívta fel a figyelmet a szakember.
