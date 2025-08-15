Belvárosi lakást szeretne venni Szegeden az Otthon Start Hitelből? Sok sikert!

Az Otthon Start Program jelentősen megbolygatta a magyarországi ingatlanpiacot. Rengeteg az érdeklődő, sokan már most keresik azt a lakást, házat, melyet a szeptember elsejével induló, államilag támogatott programban megvásárolhatnak. Ez pedig különleges helyzetet alakított ki a szegedi ingatlanpiacon: bizonyos típusú lakásokból már most is hiány mutatkozik, és nem ritka, hogy a legideálisabb ingatlanok akár egy nap alatt kelnek el.

A kisméretű belvárosi ingatlanokból már most is hiány van: kevés bukkan fel belőlük az ingatlanpiacon. Fotó: Török János

Már most egy nap alatt elkelnek a belvárosi ingatlanok

– Mivel a maximálisan felvehető hitelösszeg 50 millió forint, 10 százalék önerővel, sokan az 55-60 millió forintos tartományban keresgélnek. Az 50 millió forint körüli téglalakásokra már eddig is nagy volt a kereslet. Eddig is előfordult, hogy egy ilyen lakást a meghirdetésének másnapján már le is foglalóztak. Nem ritka tehát, hogy akár 24 óra alatt elkelnek az ilyen - főleg belvárosi - ingatlanok, ami azonban most jön, az ennél is durvább lesz – fogalmazott Szerencsés Tilla Lilla, az Art Home ingatlanszakértője.

Lapunk úgy értesült, hogy a belvárosban már most is nagyon kevés, megfizethető eladó lakást kínálnak, ott a befektetők már évekkel korábban megvásárolták ezeket. Ez az egyik olyan ingatlantípus, ami jól kiadható, így, ha mégis felbukkan egy ilyen a piacon, gyakorlatilag licitálnak rá a vevők. Nem az tehát a kérdés, mennyit tudnak belőle alkudni, hanem az, hogy ki ajánl érte többet vagy ki fizet készpénzzel, azonnal. Szeptembertől valószínűleg az összes, 3 százalékos hitellel lakást vásárolni szándékozó egyszerre "esik rá" a piacra, így a verseny még nagyobb lesz. Szerencsés Tilla ugyanakkor azt javasolja, senki ne hozzon hirtelen döntést a kialakult helyzet ellenére sem.

Nem szabad kapkodni

– Annyira új ez a konstrukció, hogy még a bankok is várják a végleges irányelveket. Történhetnek még módosítások is a jogszabályban, vagyis előszerződést csak annak érdemes már most kötnie, akinek az önerő rendelkezésére áll és egy előzetes hitelbírálat alapján hitelképesnek bizonyult. Ez a két dolog egyébként a legfontosabb: aki elő szeretne készülni, ezeket tudja a szeptemberi indulás előtt elrendezni – mondta Szerencsés Tilla. Az eladók számára pedig azt javasolja, csak az kössön leendő vevőjével előszerződést a 3 százalékos lakáshitelre, akinek nem sürgős, hogy pénzhez jusson. Az első időszakban ugyanis a bankok szerint nagyjából 3 hónapos kifizetéssel kell kalkulálni.