Sokan nem tudják, pedig milliós bírság lehet belőle – fontos figyelmeztetés nyugdíjasoknak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény világosan kimondja: ha valaki elmulasztja a kötelező bejelentést, késlekedik, vagy nem az előírt módon jár el, súlyos bírságra számíthat.

Bírság fenyegetheti azokata nyugdíjasokat, akik nem jelentik be időben a kötelező változásokat. Fotó: Inside Creative House

Mikor járhat bírság a nyugdíjasoknak a mulasztások miatt?

A törvény értelmében minden olyan változást jelezni kell, ami a nyugdíj folyósítását érintheti. Ilyen például:

lakcím- vagy tartózkodási hely módosulása,

bankszámlaszám változása,

név- vagy családi állapot változás (például házasság, válás),

tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása,

hosszabb külföldi tartózkodás,

letartóztatás vagy szabadságvesztés.

Ha ezeket a kötelező bejelentéseket elmulasztják, a bírság 50 ezer forinttól akár 500 ezer forintig is terjedhet, súlyosabb esetekben pedig az 1 millió forintot is elérheti.