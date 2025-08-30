augusztus 30., szombat

Mulasztás

Sokan nem tudják, pedig milliós bírság lehet belőle – fontos figyelmeztetés nyugdíjasoknak

Címkék#nyugdíjas#jog#bírság

Sokan nem tudják, de a nyugdíjasoknak nemcsak jogaik, hanem komoly kötelezettségeik is vannak a nyugdíjfolyósítással kapcsolatban.

Delmagyar.hu

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény világosan kimondja: ha valaki elmulasztja a kötelező bejelentést, késlekedik, vagy nem az előírt módon jár el, súlyos bírságra számíthat.

Bírság fenyegetheti azokata nyugdíjasokat, akik nem jelentik be időben a kötelező változásokat. Fotó: Inside Creative House
Mikor járhat bírság a nyugdíjasoknak a mulasztások miatt?

A törvény értelmében minden olyan változást jelezni kell, ami a nyugdíj folyósítását érintheti. Ilyen például:

  • lakcím- vagy tartózkodási hely módosulása,
  • bankszámlaszám változása,
  • név- vagy családi állapot változás (például házasság, válás),
  • tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása,
  • hosszabb külföldi tartózkodás,
  • letartóztatás vagy szabadságvesztés.

Ha ezeket a kötelező bejelentéseket elmulasztják, a bírság 50 ezer forinttól akár 500 ezer forintig is terjedhet, súlyosabb esetekben pedig az 1 millió forintot is elérheti.

 

