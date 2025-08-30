Mulasztás
32 perce
Sokan nem tudják, pedig milliós bírság lehet belőle – fontos figyelmeztetés nyugdíjasoknak
Sokan nem tudják, de a nyugdíjasoknak nemcsak jogaik, hanem komoly kötelezettségeik is vannak a nyugdíjfolyósítással kapcsolatban.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény világosan kimondja: ha valaki elmulasztja a kötelező bejelentést, késlekedik, vagy nem az előírt módon jár el, súlyos bírságra számíthat.
Mikor járhat bírság a nyugdíjasoknak a mulasztások miatt?
A törvény értelmében minden olyan változást jelezni kell, ami a nyugdíj folyósítását érintheti. Ilyen például:
- lakcím- vagy tartózkodási hely módosulása,
- bankszámlaszám változása,
- név- vagy családi állapot változás (például házasság, válás),
- tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása,
- hosszabb külföldi tartózkodás,
- letartóztatás vagy szabadságvesztés.
Ha ezeket a kötelező bejelentéseket elmulasztják, a bírság 50 ezer forinttól akár 500 ezer forintig is terjedhet, súlyosabb esetekben pedig az 1 millió forintot is elérheti.
