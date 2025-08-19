augusztus 19., kedd

Szegedi hírek

A szegedi BYD gyár területének nagy részén már javában zajlik az építkezés, újabb csarnokok alapozása kezdődött el

Rohamtempóban lakja be a kíni autógyártó leendő otthonát. Alig van már olyan rész a Szeged határában elterülő 300 hektáros óriási telken, ahol a BYD ne kezdte volna el az építkezést. Amerre nézünk, mindenhol a gyár alakul.

Delmagyar.hu

Másfél hónappal ezelőtt egyszer már megírtuk, magyar szemmel nézve milyen hihetetlen tempóban épül a szegedi BYD gyár. Akkor két hónap alatt duplájára nőtt a beépítettség a területen, köszönhetően annak, hogy rengeteg munkás dolgozott megfeszítve.

Újabb épületek nőnek ki a földből: szinte teljes a BYD szegedi területe
A BYD 300 hektárjának nagy részén már folyik az építkezés, alig van érintetlen terület. Fotó: Karnok Csaba

Teljesítménybér hajtja a tempót a BYD építkezésen

Ha most valaki arra jár, megállapíthatja, hogy a munkatempó továbbra sem lanyhult. Ez egyébként nem csoda: mint egy demonstrációt kommentáló céges nyilatkozatból kiderült, a többszáz építőmunkás teljesítménybérben van foglalkoztatva, vagyis anyagilag akkor járnak jól, ha sokat és jól dolgoznak. Ennek látszik is az eredménye: újabb és újabb területeken emelkednek ki épületek.

A régi 5-ös úton haladva egyből szembeötlő a változás: immár közvetlenül az autóút mellett, a kerítés tövében is áll egy épület vasbeton szerkezete. Ha pedig az építkezést megkerüljük az autópálya felől, ott is az látszik, hogy egyre kevesebb a parlagon hagyott terület. Már közvetlelül az autópálya mellett is építkeznek, a korábban felépített csarnoképületek előtt újabb épületek alapozása kezdődött meg és zajlanak földmunkák is azon a részen, mely karnyújtásnyira van az elhaladó autóktól.

A szegedi BYD gyár építkezése elképesztő ütemben zajlik

Fotók: Karnok Csaba

A BYD 300 hektáros területét egyébként mostanra szinte teljes egészében lehatárolták, a zöld kerítés pedig jól mutatja, meddig tart majd a gyárkomplexum. A sándorfalvi út felőli rész sokáig szinte teljesen érintetlen volt, mostmár azonban ott is kevés a kihasználatlan terület. Jelenleg például egy nagy földdarabon vaslerakat van, valószínűleg innen hordják a csarnoképületekhez használt elemeket a közeli részekre. De ezen a hátsó részen is elkezdtek már építkezni is, látszanak az égbe meredő tartóoszlopok, melyek épületté válnak hamarosan.

Szerettünk volna egyébként ennél pontosabb információkkal is szolgálni, ezért feltettük kérdéseinket a BYD PR-menedzserének. Többek között arról érdeklődtünk, mely csarnoképületek emelkedtek már ki a földből, milyen készültségi fokon áll a gyár és hogyan látják az október végi gyárindítás esélyeit, melyről korábban beszéltek. Kérdéseinkre egyelőre nem érkezett válasz. 

 

 

