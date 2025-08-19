A szegedi BYD gyár területének nagy részén már javában zajlik az építkezés, újabb csarnokok alapozása kezdődött el

Másfél hónappal ezelőtt egyszer már megírtuk, magyar szemmel nézve milyen hihetetlen tempóban épül a szegedi BYD gyár. Akkor két hónap alatt duplájára nőtt a beépítettség a területen, köszönhetően annak, hogy rengeteg munkás dolgozott megfeszítve.

A BYD 300 hektárjának nagy részén már folyik az építkezés, alig van érintetlen terület. Fotó: Karnok Csaba

Teljesítménybér hajtja a tempót a BYD építkezésen

Ha most valaki arra jár, megállapíthatja, hogy a munkatempó továbbra sem lanyhult. Ez egyébként nem csoda: mint egy demonstrációt kommentáló céges nyilatkozatból kiderült, a többszáz építőmunkás teljesítménybérben van foglalkoztatva, vagyis anyagilag akkor járnak jól, ha sokat és jól dolgoznak. Ennek látszik is az eredménye: újabb és újabb területeken emelkednek ki épületek.

A régi 5-ös úton haladva egyből szembeötlő a változás: immár közvetlenül az autóút mellett, a kerítés tövében is áll egy épület vasbeton szerkezete. Ha pedig az építkezést megkerüljük az autópálya felől, ott is az látszik, hogy egyre kevesebb a parlagon hagyott terület. Már közvetlelül az autópálya mellett is építkeznek, a korábban felépített csarnoképületek előtt újabb épületek alapozása kezdődött meg és zajlanak földmunkák is azon a részen, mely karnyújtásnyira van az elhaladó autóktól.