augusztus 8., péntek

László névnap

26°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Rajt előtt a BYD gyár, fontos fejlesztés készült el

Címkék#BYD Hungary#fejlesztés#Szeged

Kiderült, milyen mennyiségű szennyvíz elvezetéséhez szükséges a 630 méteres szennyvízvezeték. A Szegedi Vízművek megbízásából a Délút alakította ki a BYD számára fontos csatornarendszert.

Munkatársunktól

Hosszú távra tervez a BYD Magyarországon, nemrég új beruházást is bejelentettek. A szegedi gyár építése továbbra is a tervek szerint halad, a tervezett kapacitása sem változott. 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolnak, jelenleg pedig 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgoznak, hogy a helyi előállítás lánca biztosított legyen. Év végén tervezik megkezdeni a gyártást: hamarosan Európában gyártanak majd autókat a kontinens számára.

Hamarosan megindulhat a gyártás a BYD-nál.
Jó ütemben haladnak a BYD-autógyár infrastruktúra-fejlesztései. Fotó: Karnok Csaba

A BYD fontos új infrastruktúra-eleme készült el Szegeden

Az építkezés megfelelő ütemben zajlik, új infrastruktúra-fejlesztések készültek el. A Délút Kft. végezte el a mintegy 630 méteres szennyvízcsatorna kiépítését. Március 6-tól július közepéig tartottak a munkálatok Szegeden, a Budapesti út mellett. A szennyvízcsatorna határidőre, jó minőségben elkészült, az autógyár szennyvízének közel felét, 2500 köbmétert fog naponta elvezetni – olvasható a Világgazdaság oldalán.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu