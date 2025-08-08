Rajt előtt a BYD gyár, fontos fejlesztés készült el

Hosszú távra tervez a BYD Magyarországon, nemrég új beruházást is bejelentettek. A szegedi gyár építése továbbra is a tervek szerint halad, a tervezett kapacitása sem változott. 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolnak, jelenleg pedig 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgoznak, hogy a helyi előállítás lánca biztosított legyen. Év végén tervezik megkezdeni a gyártást: hamarosan Európában gyártanak majd autókat a kontinens számára.

Jó ütemben haladnak a BYD-autógyár infrastruktúra-fejlesztései. Fotó: Karnok Csaba

A BYD fontos új infrastruktúra-eleme készült el Szegeden

Az építkezés megfelelő ütemben zajlik, új infrastruktúra-fejlesztések készültek el. A Délút Kft. végezte el a mintegy 630 méteres szennyvízcsatorna kiépítését. Március 6-tól július közepéig tartottak a munkálatok Szegeden, a Budapesti út mellett. A szennyvízcsatorna határidőre, jó minőségben elkészült, az autógyár szennyvízének közel felét, 2500 köbmétert fog naponta elvezetni – olvasható a Világgazdaság oldalán.