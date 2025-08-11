A BYD elárulta, mi áll valójában a pénteki sztrájk mögött

Sztrájkoló BYD munkások jelentek meg pénteken a gyár bejáratánál, ezért utánajártunk, mi igaz abból, hogy az épülő autógyár területén gondok vannak a kivitelezéssel. Kiderült: semmi. Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere arról tájékoztatta lapunkat, hogy a probléma mindössze néhány, már munkavállalói státusszal nem rendelkező ember sikertelen nyomásgyakorlása volt.

A BYD cáfolja a híreszteléseket: nincs sztrájk. Archív fotó: Karnok Csaba

A BYD sztrájk oka

A kínai munkavállalók az elsők között kezdtek el dolgozni az építkezésen. Akkoriban még a szerződést havi fix munkabérre kötötte meg velük a BYD alvállalkozója, később azonban már minden munkavállalót úgy vett fel a cég, hogy a bérezésük teljesítményalapú. Ez az iparágban egyébként teljesen elfogadott eljárás. A 35 ember régi szerződése július 31-én lejárt, annak meghosszabbítását pedig a többi több száz munkáshoz hasonlóan szintén teljesítményalapú bérezéssel ajánlotta fel a cég. Ezt azonban ők nem akarták elfogadni

– vázolta a helyzetet Erhardt Péter.

A PR-menedzser kiemelte: a pénteki nyomásgyakorlás nem nevezhető sztrájknak, hiszen a bejáratnál demonstráló embereknek augusztus 8-án már nem volt érvényes munkaszerződésük, vagyis nem voltak már BYD-dolgozók. Ennek megfelelően az építkezést sem tudták semmilyen módon hátráltatni.

Ők egyébként miután belátták, hogy nem tudnak nyomást gyakorolni foglalkoztatójukra, már el is hagyták az országot

– tette hozzá Erhardt Péter.