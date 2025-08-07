1 órája
Ezt kell tudnod a dinnyéről Szegeden, kitálaltak a helyi kereskedők
Hiába csökkent az ára, a szegediek idén kevésbé lelkesednek a dinnyevásárlásért – legalábbis a Mars téri piacon. A dinnye ára itt már kedvezőbb, de a kereskedők szerint a multik nyomott áraival képtelenség lépést tartani, miközben a minőségbeli különbségek egyre szembetűnőbbek. A szezon még nem ért véget, sőt most jönnek a legízletesebb, késői fajták, de az időjárás közbeszólhat.
Makacs a dinnye ára a Mars téri piacon, de már kevesebbért kínálják, mint eddig. Hiába olcsóbb idén a dinnye, a vásárlók nem kapkodnak érte. A piaci árusok szerint az áruházak letörik az árakat, miközben ők már meg sem kapják annyiért, amennyiért a boltok polcaira kerül. A minőségi különbségek egyre nagyobbak, és a szezon végét még az időjárás is befolyásolhatja.
Ezért ennyi a dinnye ára a Mars téri piacon
– Mi ebből élünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy silány árut adjunk – mondja Szöllősi Erika szegedi kereskedő. Hozzátette, hogy a dinnyeárak idén valóban valamelyest csökkentek: júliusban még 550 forint körül mozgott az ár, most 450 forintért árulják kilogrammonként. Szöllősi Erika elárulta, hogy a csarnokban még olcsóbban kínálja: ott 300 forintért vehetik meg ugyanazt a dinnyét.
A kereskedők szerint a legnagyobb gondot nem is az árak csökkenése jelenti, hanem az, hogy az áruházláncok szerintük olyan szintre szorítják le az árakat, amelyhez a kispiaci árusok már nem tudnak alkalmazkodni.
– Mi meg sem kapjuk annyiért, mint amennyiért a multik kínálják – mondta Szöllősi Erika. – A nagy üzletek a megmaradt dinnyével pakolják teli a kamionjaikat, de senki nem tudja, milyen görögdinnye kerül a teherautók mélyére: érett és éretlen egyaránt. Mi válogatunk, késsel jelöljük a legjobbakat – ez régi mesterség, amit ma már kevesen tudnak. A multik a minél kisebb méretűt keresik, mi pedig a nagyobbat, mert azok a legfinomabbak – mesélte.
Az olcsó nem mindig jó
A kereskedő szerint a vásárlók gyakran nincsenek tisztában azzal, hogyan ismerhető fel a valóban jó minőségű, érett dinnye. Előfordul, hogy bár olcsón jutnak hozzá a gyümölcshöz például egy áruházban, végül ízetlen, éretlen vagy rosszul tárolt darabot visznek haza.
Hozzátette, hogy a boltokban sokszor elmaradnak az ellenőrzések, miközben nála idén már kétszer is jártak. Egyik alkalommal kifejezetten a rossz minőségű dinnyéket keresték, de nem találtak kifogásolnivalót. Az ellenőrzések minden értékesítési helyszínt érintenek: a nagybani piacoktól a szupermarketeken át az út menti árusokig. A hatóság különösen figyel a helyes jelölésekre, a termékek nyomon követhetőségére, valamint a higiéniai szabályok betartására, például a kézmosási lehetőségekre és a kesztyűhasználatra a görögdinnye darabolása során.
Még októberben is lehet friss dinnye
A késői ültetésű dinnyék csak most kezdenek piacra kerülni. Az augusztus 20-a utáni időszakban jellemzően már nem a medgyesegyházi, hanem a homoki dinnyék jönnek, köztük Mórahalomról is. Ezek akár október közepéig is teremhetnek – persze csak akkor, ha az időjárás is kegyes hozzájuk, mert az őszi hideg éjszakák könnyen lerövidíthetik a szezont.
– Most jönnek az igazán finom késői fajták. Ha meleg marad az idő, akár szeptember végéig is kitart a szezon, de az ár újra felfelé mozdulhat – zárta beszélgetésünket a kereskedő.
