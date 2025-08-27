Napokon belül indul az új elektromos autó támogatás, teljesen átírhatja a használt piacot

Szeptemberben megszűnhet a vállalkozások számára elérhető elektromos autó-vásárlást támogató program, de érkezhet az új, magánszemélyeknek szóló pályázat. A piacon már érződik egyfajta várakozás, egy kisteleki autókereskedő szerint a támogatás alaposan átformálhatja a használt villanyautók-piacát is. Az elektromos autó támogatás szeptemberben indulhat.

Az elektromos autó támogatás egy pozitív és szükségszerű intézkedés lesz. Fotó: Kallus György / MW

Napokon belül indulhat, itt vannak az elektromos autó támogatás feltételei

A kiszivárgott, de még nem hivatalos információk szerint hamarosan lezárják a cégek számára még elérhető elektromos autó vásárlási támogatást, amely akár 4 millió forintos vissza nem térítendő összeget biztosított a járművek vásárlására. Ugyanakkor helyette egy olyan program indulhat magánszemélyeknek, ami információk szerint, 2,5-4 millió forintos támogatást nyújthat elektromos autók vásárlására. A tervezetet a Villanyautósok nevű portál szúrta ki, amit egy Tesla-közösség nevű Facebook-csoportban osztottak meg. Az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeget fognak megállapítani, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható. A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.

Egy több mint két évtizede, használt autókkal foglalkozó kisteleki kereskedő szerint a támogatás pozitív hatással lehet az új autók eladására, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy emiatt drasztikusan változhatnak az árak.

– Ha valaki 2,5-3 millió forint támogatással tud új elektromos autót venni, az gyakorlatilag egy-két éves használt autót vehet. Így sokan inkább új autót fognak választani, a használt autók iránti kereslet pedig visszaeshet, ez pedig az árakat lefelé nyomhatja – nyilatkozta lapunknak Paragi Róbert kisteleki kereskedő. Szerinte a fiatal, jó állapotú elektromos autókban van a jövő, mivel az akkumulátorok állapota még mindig nagy kockázati tényező a használt modelleknél.