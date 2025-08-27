1 órája
Napokon belül indul az új elektromos autó támogatás, teljesen átírhatja a használt piacot
Anyagi segítség jöhet. Napokon belül elindulhat az új állami elektromos autó támogatás, de nemcsak a pénztárcák járhatnak jól. A használtautók-piaca komoly átalakulás előtt áll, egy új korszak küszöbén állunk.
Szeptemberben megszűnhet a vállalkozások számára elérhető elektromos autó-vásárlást támogató program, de érkezhet az új, magánszemélyeknek szóló pályázat. A piacon már érződik egyfajta várakozás, egy kisteleki autókereskedő szerint a támogatás alaposan átformálhatja a használt villanyautók-piacát is. Az elektromos autó támogatás szeptemberben indulhat.
Napokon belül indulhat, itt vannak az elektromos autó támogatás feltételei
A kiszivárgott, de még nem hivatalos információk szerint hamarosan lezárják a cégek számára még elérhető elektromos autó vásárlási támogatást, amely akár 4 millió forintos vissza nem térítendő összeget biztosított a járművek vásárlására. Ugyanakkor helyette egy olyan program indulhat magánszemélyeknek, ami információk szerint, 2,5-4 millió forintos támogatást nyújthat elektromos autók vásárlására. A tervezetet a Villanyautósok nevű portál szúrta ki, amit egy Tesla-közösség nevű Facebook-csoportban osztottak meg. Az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeget fognak megállapítani, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható. A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.
Egy több mint két évtizede, használt autókkal foglalkozó kisteleki kereskedő szerint a támogatás pozitív hatással lehet az új autók eladására, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy emiatt drasztikusan változhatnak az árak.
– Ha valaki 2,5-3 millió forint támogatással tud új elektromos autót venni, az gyakorlatilag egy-két éves használt autót vehet. Így sokan inkább új autót fognak választani, a használt autók iránti kereslet pedig visszaeshet, ez pedig az árakat lefelé nyomhatja – nyilatkozta lapunknak Paragi Róbert kisteleki kereskedő. Szerinte a fiatal, jó állapotú elektromos autókban van a jövő, mivel az akkumulátorok állapota még mindig nagy kockázati tényező a használt modelleknél.
Átrajzolhatja a piacot
A kereskedő szerint a támogatás leginkább az olcsóbb, 7-10 millió forint közötti kategóriában mozgó elektromos modellek eladását lendítheti fel. A prémium szegmensben, ahol egy-egy autó ára akár 30-40 millió forintot is elérheti, kevésbé érezhető majd a hatás. A kereskedő kitért arra is, hogy a Szegedre érkező BYD, az alacsony áraival tovább fokozhatja az árrobbanást.
– Ha a kínai gyártó jó minőségű elektromos autót tud olcsón kínálni, az komoly kihívás lehet az európai gyártók számára. Kérdés, hogy ezzel versenybe tudnak-e szállni – mesélte Paragi Róbert.
Az új támogatási program sokak számára teszi megugorhatóvá az elektromos autózást, ugyanakkor jelentős átrendeződést hozhat az autópiacon, különösen a villany autók szegmensében. Az elektromos autók sorsa most fordulóponthoz érkezhet.
Paragi Róbert szerint aki egyszer elektromos autót vezetett, az nehezen tér vissza a hagyományos autókhoz. Elmondta, hogy a villanyautók esetében minimális a szervízköltség, nincs olajcsere, alig kopik a fék, és az otthon töltés is rendkívül gazdaságos. Ám kiemelte, hogy a legtöbb vásárlónak még mindig kell egy másik autó hosszabb utakra is.
