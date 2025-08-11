Új ingatlanbajnok a vármegyében: aranyáron keltek el a deszki építési telkek – galériával, videóval

Szinte pillanatok alatt gazdára találtak a Deszk legújabb osztásában, a Szőlőskert lakóterületen kialakított építési telkek. Mindössze fél év alatt elkapkodták a közművesített portákat, noha a telekárak a végére az egekbe lőttek. Még Király László polgármester is rácsodálkozott az utolsó két telek négyzetméterárára, noha már évek óta köztudott a deszkiek körében, hogy ingatlanárban már csak Szeged veri kis településüket a vármegyében.

Gomba módjára nőnek sorra egymás után a földből a házak a Szőlőskert lakóterületen. Mindössze fél év alatt gazdára találtak az építési telkek, mind a 93-at elkapkodták. Fotó: Karnok Csaba

Rekordáron keltek el az építési telkek

Az új lakóterület nevében hordozza múltját, a báró Gerliczy család uradalmának részeként, az 1900-as évek elején ugyanis még egy szőlős domb magasodott a helyén. A szőlő régen eltűnt, a dombot pedig elhordták, de a településrész így is megmaradt Deszk legmagasabb pontjának. A terület több mint 15 éve került egy kisteleki befektető tulajdonába, aki körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdte el a közművesítést és az utak kiépítését. Összesen 93 építési telket alakított ki, amelyek mindössze fél év alatt elkeltek. A deszki lakosságszám hivatalosan 4185 fő, de az új beköltözőkkel a polgármester szerint már 4300-an is lakják. Ha pedig teljesen benépesül a Szőlőskert lakóterület, 4400 fölé is emelkedhet a lakosok száma.

– Az elején 14 ezres négyzetméteráron árulta a telkeket, az utolsó két telek viszont 29 ezer forintos négyzetméteráron kelt el. Tehát ezer négyzetméter építési telek 29 millió forintért. Deszken erre még soha nem volt precedens. Jó pár éve mondjuk már, hogy az ingatlanpiac tekintetében Szeged után Deszk a legdrágább település a megyében – mondta el Király László polgármester. Az építési telkek mérete 827-1275 négyzetméter, zömmel kisgyermekes családok vásárolták meg a portákat.