Új ingatlanbajnok a vármegyében: aranyáron keltek el a deszki építési telkek – galériával, videóval
Korábban soha nem látott magasságba lőttek ki a deszki telekárak, mégis vitték, mint a cukrot. A szőlőskerti építési telkek mindegyike pillanatokon belül elkelt, az utolsó két eladott porta ára még a polgármestert is meglepte, ugyanis a vármegyében már csak Szeged veri négyzetméterárban Deszket.
Szinte pillanatok alatt gazdára találtak a Deszk legújabb osztásában, a Szőlőskert lakóterületen kialakított építési telkek. Mindössze fél év alatt elkapkodták a közművesített portákat, noha a telekárak a végére az egekbe lőttek. Még Király László polgármester is rácsodálkozott az utolsó két telek négyzetméterárára, noha már évek óta köztudott a deszkiek körében, hogy ingatlanárban már csak Szeged veri kis településüket a vármegyében.
Rekordáron keltek el az építési telkek
Az új lakóterület nevében hordozza múltját, a báró Gerliczy család uradalmának részeként, az 1900-as évek elején ugyanis még egy szőlős domb magasodott a helyén. A szőlő régen eltűnt, a dombot pedig elhordták, de a településrész így is megmaradt Deszk legmagasabb pontjának. A terület több mint 15 éve került egy kisteleki befektető tulajdonába, aki körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdte el a közművesítést és az utak kiépítését. Összesen 93 építési telket alakított ki, amelyek mindössze fél év alatt elkeltek. A deszki lakosságszám hivatalosan 4185 fő, de az új beköltözőkkel a polgármester szerint már 4300-an is lakják. Ha pedig teljesen benépesül a Szőlőskert lakóterület, 4400 fölé is emelkedhet a lakosok száma.
– Az elején 14 ezres négyzetméteráron árulta a telkeket, az utolsó két telek viszont 29 ezer forintos négyzetméteráron kelt el. Tehát ezer négyzetméter építési telek 29 millió forintért. Deszken erre még soha nem volt precedens. Jó pár éve mondjuk már, hogy az ingatlanpiac tekintetében Szeged után Deszk a legdrágább település a megyében – mondta el Király László polgármester. Az építési telkek mérete 827-1275 négyzetméter, zömmel kisgyermekes családok vásárolták meg a portákat.
Elkeltek a telkek DeszkenFotók: Karnok Csaba
Felfedte a polgármester Deszk vonzerejének titkát
– Nyilván Szeged közelsége önmagában nagyon vonzó, de alapvetően abban látom Deszk népszerűségét, hogy rendezett település. Ezért nyilván nagyon sokat dolgozunk, és sokat ütközünk olyan lakosokkal, akik erre nem akarnak kellő figyelmet fordítani, de ezzel nincsen semmi baj, nekünk az a dolgunk, hogy biztosítsuk a rendezettséget – mondta a polgármester, utalván arra, hogy Deszken először felszólítást, nem sokkal azután pedig komoly bírságot kapnak azok, akik hagyják, hogy portájukon eluralkodjon a gaz.
Király László a település vonzereje kapcsán a közösségi életet is kiemelte, amelynek két legfőbb oszlopa a Faluház a programkavalkádjával, valamint a messze földön híres Tiszavirág Néptáncegyesület, amelynek népes családjában gyerekek, felnőttek és szeniorok is ropják.
– Azt gondolom, hogy az a társadalmi és kulturális élet, ami nálunk van, minden családos embernek vonzó. Szerintem a régióban mindig is élen jártunk ebben. A szülőknek nagyon fontos, hogy gyerekeiket el tudják vinni közösségekbe, és ők maguk is el tudjanak járni közösségekbe. Akik ideköltöznek, először megjelennek a baba-mama klubban, utána a majálison, családi napon és egyéb programokon. Mivel nagy az igény a családi programokra, mindet igyekszünk úgy megszervezni, hogy a gyerekek is élvezzék, valóban az egész családnak élmény legyen – fejtette ki a polgármester.
