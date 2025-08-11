Majdnem negyven év után megújul a kultúrház, Földeák a fenntartható fejlődés irányába indult el

A földeáki kultúrház valamikor az ötvenes-hatvanas években épült. Legutóbbi teljes körű felújítása 1988-ban történt, azóta az épületegyüttes korszerűtlenné vált. A község önkormányzata a Versenyképes Járások Program alapján most megérkezett 24,6 millió forint támogatást energetikai felújításra fogja fordítani, és ez mindenek előtt a művelődési házat érinti majd – tudtuk meg Hajnal Gábor polgármestertől. A kultúrotthon helyiségei – irodák, klubszobák, illetve a 200 négyzetméteres nagyterem – hűtő-fűtő klímaberendezéseket kapnak. Ezek energiaellátását az épületegyüttes tetejére már korábban felszerelt 17 kilowatt teljesítményű napelemek fogják biztosítani.

A földeáki kultúrház megújul. Archív fotó: Szabó Imre

A bölcsőde, az egészségház és az idősnapközi is belefér

De nem csak a művelődési házban javulnak a körülmények. Klimatizálják az idősek napközi otthonát, az egészségházat és a bölcsődét is. A különbség annyi, hogy ezeknél az épületeknél még nincsenek napelemek, így a most elnyert forrásból ezt is megoldják. Hajnal Gábor reményei szerint jövő tavaszra mindenütt elkészülnek a munkával; a kultúrházban hamarabb, a többi épületben várhatóan később, mert a napelemek üzembe helyezése az áramszolgáltatónál hosszas egyeztetést, illetve bürokratikus eljárást szokott igényelni.

A földeáki kultúrházra még költenének

A falu első embere egyébként azt is elárulta, hogy mi lesz a következő földeáki beruházás, amit a Versenyképes Járások Program segítségével szeretnének finanszírozni: a művelődési ház ajtóinak és ablakainak cseréjét, amire 17 milliós igényt nyújtottak be.

– Aki járt már a kultúrházunkban, láthatta, hogy a bejáratinál például fémkeretes üvegajtó van, ami nyáron meleg, télen hideg. A csere utáni új esetében ez fordítva lesz – mondta a polgármester bizakodva.