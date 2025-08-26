Öt bevált tipp, hogy a füge ne potyogjon le idő előtt

Egyre többen termesztenek fügét a kertjükben, ám sokan szembesülnek azzal, hogy a gyümölcs még érés előtt lehullik. Ez különösen kellemetlen, mert a füge nem utóérő, így elveszítenénk a termés nagy részét.

A füge kényes gyümölcs, de mutatunk néhány tippet hozzá. Illusztráció: Shutterstock

A gyümölcshullás leggyakoribb okai

Vízhiány: a füge sok nedvességet igényel, ha nem öntözzük rendszeresen, a termés lehullik. A mulcsréteg segít megőrizni a talaj nedvességét, távol tartja a gyomokat és szabályozza a hőmérsékletet.

Túl sok műtrágya: a nitrogénben gazdag tápanyag akadályozhatja a gyümölcs fejlődését. A talajba ültetett füge ritkán igényel műtrágyát, de a konténerben nevelt növény rendszeres tápanyag-utánpótlást igényel.

Kártevők és betegségek: fonálférgek, illetve rozsdagomba is okozhatják a gyümölcshullást. A talaj fertőtlenítésére segíthet az öntözés utáni fóliatakarás, amely alatt a napfény elpusztítja a kártevőket.

Túl sok gyümölcs: ha minden hajtáson meghagyjuk a fügéket, azok apróbbak és később érnek. Célszerű ritkítani, hogy a növény energiáját a maradék gyümölcsre összpontosítsa.

Szüretelés közben legyünk óvatosak, mert a füge nedve a napfénnyel érintkezve bőrgyulladást okozhat. Ezért mindig hosszú ujjú felsőben és kesztyűben szedjük, különösen, ha érzékeny a bőrünk.

A füge nemcsak finom, hanem egészséges is

Ezért érdemes fogyasztani a fügét:

javítja az emésztést, de túl sok belőle hasmenést okozhat,

köptetőként is ismert, csillapítja a szájban lévő afták fájdalmát,

gazdag vitaminokban (A-, B1-, B2-, C) és ásványi anyagokban (kalcium, kálium, magnézium, nátrium, vas),

energiát ad, javítja a koncentrációt,

külsőleg bőrápoló, feszesíti és táplálja a bőrt.