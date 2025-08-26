1 órája
Öt bevált tipp, hogy a füge ne potyogjon le idő előtt
A füge gyakran féléretten hullik le, de gondozással megelőzhető a probléma.
Egyre többen termesztenek fügét a kertjükben, ám sokan szembesülnek azzal, hogy a gyümölcs még érés előtt lehullik. Ez különösen kellemetlen, mert a füge nem utóérő, így elveszítenénk a termés nagy részét.
A gyümölcshullás leggyakoribb okai
Vízhiány: a füge sok nedvességet igényel, ha nem öntözzük rendszeresen, a termés lehullik. A mulcsréteg segít megőrizni a talaj nedvességét, távol tartja a gyomokat és szabályozza a hőmérsékletet.
Túl sok műtrágya: a nitrogénben gazdag tápanyag akadályozhatja a gyümölcs fejlődését. A talajba ültetett füge ritkán igényel műtrágyát, de a konténerben nevelt növény rendszeres tápanyag-utánpótlást igényel.
Kártevők és betegségek: fonálférgek, illetve rozsdagomba is okozhatják a gyümölcshullást. A talaj fertőtlenítésére segíthet az öntözés utáni fóliatakarás, amely alatt a napfény elpusztítja a kártevőket.
Túl sok gyümölcs: ha minden hajtáson meghagyjuk a fügéket, azok apróbbak és később érnek. Célszerű ritkítani, hogy a növény energiáját a maradék gyümölcsre összpontosítsa.
Szüretelés közben legyünk óvatosak, mert a füge nedve a napfénnyel érintkezve bőrgyulladást okozhat. Ezért mindig hosszú ujjú felsőben és kesztyűben szedjük, különösen, ha érzékeny a bőrünk.
A füge nemcsak finom, hanem egészséges is
Ezért érdemes fogyasztani a fügét:
- javítja az emésztést, de túl sok belőle hasmenést okozhat,
- köptetőként is ismert, csillapítja a szájban lévő afták fájdalmát,
- gazdag vitaminokban (A-, B1-, B2-, C) és ásványi anyagokban (kalcium, kálium, magnézium, nátrium, vas),
- energiát ad, javítja a koncentrációt,
- külsőleg bőrápoló, feszesíti és táplálja a bőrt.
Mihez kezdjünk a félérett fügével?
Ha mégis lehullik a termés, ne dobjuk ki! Kiváló dzsem készíthető belőle:
- 1 kg zöld füge
- 1 kg cukor
- 5,5 bögre víz
- 1 citrom leve
- 4 szegfűszeg
A fügét először forraljuk 10 percig, majd hűtsük és törjük össze. A cukros-szegfűszeges sziruphoz adjuk, főzzük kb. fél óráig, majd citromlével ízesítsük. Az elkészült dzsemet tiszta üvegekbe töltsük.