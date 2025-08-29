1 órája
Ezzel növelheted az ingatlanod értékét – akár 10 millió forinttal is
Bár sokan azt gondolják, hogy 35 négyzetméter alatti melléképületet engedély nélkül bárhova fel lehet építeni, a valóság ennél jóval bonyolultabb. A garázs építése esetén is az új szabályok és a helyi előírások határozzák meg, mikor szükséges engedély, és milyen feltételekkel növelheti az ingatlan értékét. Mutatjuk a részleteket.
Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy 35 négyzetméter hasznos alapterület alatt, bizonyos magasságig melléképületek építéséhez nem kell engedély. A valóság ennél bonyolultabb. 2024 októbere óta az építési törvény pontosan szabályozza, mely épületeknél kell engedély, de a helyi sajátosságok és az épület típusa továbbra is befolyásolja a jogi besorolást. Mutatjuk, hogyan lehetséges egy garázs építése.
A garázs építése és annak szabályai
A jelenlegi jogszabályok értelmében engedély nélkül építhető melléképület, például garázs vagy tároló, 35 négyzetméternél kisebb hasznos alapterülettel, lapostető esetében legfeljebb 3,5 méter párkánymagassággal, magas tetőnél pedig maximum 4,5 méteres gerincmagassággal – írja a Teol az ÉpítőÉlet nyomán. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármi megengedett. A helyi szabályzatok további korlátozásokat is előírhatnak, például a beépítés helyére és mértékére vonatkozóan.
Bozsó Bence a szegedi Limit Ingatlaniroda vezetője lapunknak elmondta, hogy az engedély nélkül építhető melléképületek általában könnyűszerkezetesek, bonthatóak vagy csavarozhatóak, és főként tárolási funkciót látnak el. Ezeket nem szükséges feltüntetni a térképmásolaton, de csak olyan helyre helyezhetőek, ahová egyébként engedéllyel is lehetne épületet elhelyezni. A főépülettel egyenértékű, vagy tartós anyagból készült konténerek, garázsok már nem számítanak engedély nélküli melléképületnek.
Bozsó Bence azt is kiemelte, hogy az épület funkciója jelentősen befolyásolhatja az ingatlan értékét is. Egy egyszerű és szétszerelhető tároló szinte semmit sem ad hozzá az ingatlan értékéhez, míg egy dupla vagy tripla garázs, vagy egy lakható melléképület akár 10-15 millió forinttal is növelheti az telek vételárát. A főépülettel összekapcsolt, fűthető és hűthető második lakrész pedig a teljes ingatlan értékét is növelheti. Végül összegezte, hogy bár egy kisebb és könnyűszerkezetes épület gyorsan és engedély nélkül felállítható, mindig érdemes ellenőrizni a helyi építési szabályzatok további korlátozásokat is előírhatnak, például a beépítés helyére és a mértékére vonatkozóan.
