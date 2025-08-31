13 millióért tóparti ház, 4,8 millióért kockaház – itt találod a legjobb vételeket Mindszenten, Csanádpalotán és Sándorfalván

augusztus 31., vasárnap

Végére értünk a legolcsóbb ingatlanokat kereső sorozatunknak. Három város, Csanádpalota, Mindszent és Sándorfalva maradt még, összesen hetvenkét ajánlattal az Ingatlanbazár oldalain, amit ezúttal is segítségül hívtunk a kereséshez.

Imre Péter

A sorozat végére három város maradt, ahol megnézzük, melyek a legolcsóbb ingatlanok, amiket megvehetünk, viszonylag pici pénzből, amit 15 és 20-22 millió forintban határoztunk meg. 

Három város legolcsóbb ingatlanjai.
A legolcsóbb lakások sorozatban három város maradt a végére. Fotó: DM

Három város

A három város közül Mindszent hét ingatlannal szerepel az Ingatlanbazáron, és ezekből három megfelel a fenti kritériumnak: 130 négyzetméteres 3 szobás családi ház 19,9 millióért lehet a miénk, a felújított 70 négyzetméteres 2 szobás házért 1 millióval kevesebbet kell fizetnünk, míg a jó szerkezeti állapotú kockaházhoz (80 négyzetméter, 2+1 szoba) már 13,5 millióért hozzájuthatunk.

Sándorfalva

Sándorfalván 57 ajánlat közül válogathatunk, és ezekből ötöt vásárolhatunk meg viszonylag szerényebb összegért, de ezek előtt említsük meg, kaphatunk a kisvárosban háromszintes 221 négyzetméteres házat, 4+2 szobával 160 millió forintért. Az olcsóbbak között a 110 négyzetméteres 2+1 szobás otthonért 21,9 millió forintot kell perkálnunk, a felújítandó 50 négyzetméteres házrész 1+1 szobával 20 millióba kerül, a 67 négyzetméteres családi ház 20,5 millióba, egy kis tó melletti ház 30 négyzetméteren 2 szobával pedig 13,9 millióért lehet a miénk. Van még egy 1100 négyzetméteres telek kis faházzal 13 millióért.

Csanádpalota

Csanádpalotán érdekesek az arányok, a nyolc hirdetésben szereplő ingatlan közül öt megfelel a fent megfogalmazott kritériumoknak, vagyis belefér a 15 és 20-22 millió forint közötti összeghatárba, a legdrágább egyébként 28 millióba kerül. Két házat is vehetünk 4,8 millió forintért, az egyik 80, a másik 120 négyzetméter, utóbbi háromszobás és felújítandó. Ezután egy 11 és egy 12 milliós ingatlan jön 90 négyzetméteren, 3 szobával, illetve 100 négyzetméteren 2 szobával, míg az olcsók között a legdrágábbat 15,5 millió forintért vásárolhatjuk meg, ezért 80 négyzetméteren 2+1 szobát kapunk. Ezek után nincs más hátra, mint zsebre vágni tömött pénztárcánkat és elindulni ingatlan beszerző körútra.

 

 

