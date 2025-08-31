Hat forint egy liter benzin – irány tankolni!

Kezdjük majd azzal, milyen tényezők befolyásolják a benzin aktuális árát. Akadnak olyan országok, ahol ez nem nagyon izgatja a fogyasztókat, a kamion, az autó és a motortulajdonosokat, mert hat forint az ára, de abban az országban sem lehetnek nagyon idegesek, ahol ez átszámítva 9,7 forint. Hazánkban augusztus 28-án, csütörtökön – amikor ezek a sorok íródnak – a 95-ös benzin átlagára 587,5 forint. Jegyezzük meg, hogy hosszútávon talán a elektromos autók elszaporodása is hatással lehet a töltőállomások áraira.

Hat forint egy liter benzin ára, de azért ne induljunk el tankolni. Fotó: Csapó Balázs

Amik az árat alakítják

A benzin árát, ezt valószínűleg mindenki tudja, a kőolaj világpiaci ára – ami a globális gazdasági folyamatok hatására folyamatosan változik – határozza meg leginkább. Ebben szerepet játszanak a kereslet és a kínálat alakulásai, az OPEC döntései és a geopolitikai események, például fegyveres konfliktusok, háborúk és politikai feszültségek. Beleszólhatnak még a finomítási, elosztási, szállítási és marketing költségek, a benzinkutak rezsiköltségei – itt érdemes megemlíteni a dolgozók bérét is –, nem beszélve a különböző adótartalmakról, például a jövedéki adóról. Ez utóbbiak jelentős részét teszik ki az végösszegnek.

Hat forint egy liter

A Totalcar legfrissebb, 2025. májusi adatai szerint Líbiában a legolcsóbb a benzin, 1 liter hozzávetőlegesen 9,7 forintba kerül, míg a legdrágább a gazdag városállamban, az egyébként a Kínai Népköztársasághoz tartozó Hongkongban – különleges közigazgatási területnek nevezik –, 1105 forinttal. Ez utóbbi a Vezess összesítéséből derült ki, hazánkban, mint már említettük, nagyjából a fele.

Találtunk más, még fantasztikusabb árat tartalmazó forrást, az App&Tank-ot – igaz, 2022-es adatokkal – , amely azt a tíz országot sorolja fel, ahol a legolcsóbb a benzin. Megállapításuk szerint a gazdagabb országokban drágább, az szegényebbekben, valamint a kőolajat kitermelő és exportálóknál olcsóbb az üzemanyag. Haladjunk hátulról előre, a listavezető felé.

A 10. Kazahsztán 174 forinttal, előtte Nigéria 169 és Egyiptom 168 forinttal. A hetedik helyen Türkmenisztán található 166, a hatodikon Kuvait 132 forinttal, utóbbi országban a GDP-t jelentősen erősíti a kőolajexport, ez a közlés biztosan keveseket lepett meg. Algériában 128, Angolában 122 forint egy liter benzin, míg a virtuális dobogó legalsó fokán Irán található – 100 forintos csökkenéssel az előzőhöz képest! – 20 forintos árral, utána Líbia 11 forintos literenkénti tarifával. Emlékezhetünk: a frissebb listán ez az ország az első 9,7 forinttal, vagyis az elmúlt években az észak-afrikai országban még csökkent a fizetendő összeg. Az első helyet a gazdag olajtartalékokkal rendelkező Venezuela foglalja el, ott a benzinkutaknál mindössze 6 forintot kértek 2022-ben 1 liter üzemanyagért. Szinte ingyen van.