Hat forint egy liter benzin – irány tankolni!
A benzin árának változásait szinte mindenki figyeli, kevés olyan ember van, akit nem érint. Akad olyan ország a világon, Venezuela, ahol 1 liter benzin hat forint, de más, 2025-ös források szerint Líbiában a legolcsóbb az üzemanyag, átszámítva 9,7 forintba kerül. Magyarország nagyjából a középmezőnyben foglal helyet aktuális áraival. Azt is megnézzük, mi befolyásolja az emelkedést és csökkenést.
Kezdjük majd azzal, milyen tényezők befolyásolják a benzin aktuális árát. Akadnak olyan országok, ahol ez nem nagyon izgatja a fogyasztókat, a kamion, az autó és a motortulajdonosokat, mert hat forint az ára, de abban az országban sem lehetnek nagyon idegesek, ahol ez átszámítva 9,7 forint. Hazánkban augusztus 28-án, csütörtökön – amikor ezek a sorok íródnak – a 95-ös benzin átlagára 587,5 forint. Jegyezzük meg, hogy hosszútávon talán a elektromos autók elszaporodása is hatással lehet a töltőállomások áraira.
Amik az árat alakítják
A benzin árát, ezt valószínűleg mindenki tudja, a kőolaj világpiaci ára – ami a globális gazdasági folyamatok hatására folyamatosan változik – határozza meg leginkább. Ebben szerepet játszanak a kereslet és a kínálat alakulásai, az OPEC döntései és a geopolitikai események, például fegyveres konfliktusok, háborúk és politikai feszültségek. Beleszólhatnak még a finomítási, elosztási, szállítási és marketing költségek, a benzinkutak rezsiköltségei – itt érdemes megemlíteni a dolgozók bérét is –, nem beszélve a különböző adótartalmakról, például a jövedéki adóról. Ez utóbbiak jelentős részét teszik ki az végösszegnek.
Hat forint egy liter
A Totalcar legfrissebb, 2025. májusi adatai szerint Líbiában a legolcsóbb a benzin, 1 liter hozzávetőlegesen 9,7 forintba kerül, míg a legdrágább a gazdag városállamban, az egyébként a Kínai Népköztársasághoz tartozó Hongkongban – különleges közigazgatási területnek nevezik –, 1105 forinttal. Ez utóbbi a Vezess összesítéséből derült ki, hazánkban, mint már említettük, nagyjából a fele.
Találtunk más, még fantasztikusabb árat tartalmazó forrást, az App&Tank-ot – igaz, 2022-es adatokkal – , amely azt a tíz országot sorolja fel, ahol a legolcsóbb a benzin. Megállapításuk szerint a gazdagabb országokban drágább, az szegényebbekben, valamint a kőolajat kitermelő és exportálóknál olcsóbb az üzemanyag. Haladjunk hátulról előre, a listavezető felé.
A 10. Kazahsztán 174 forinttal, előtte Nigéria 169 és Egyiptom 168 forinttal. A hetedik helyen Türkmenisztán található 166, a hatodikon Kuvait 132 forinttal, utóbbi országban a GDP-t jelentősen erősíti a kőolajexport, ez a közlés biztosan keveseket lepett meg. Algériában 128, Angolában 122 forint egy liter benzin, míg a virtuális dobogó legalsó fokán Irán található – 100 forintos csökkenéssel az előzőhöz képest! – 20 forintos árral, utána Líbia 11 forintos literenkénti tarifával. Emlékezhetünk: a frissebb listán ez az ország az első 9,7 forinttal, vagyis az elmúlt években az észak-afrikai országban még csökkent a fizetendő összeg. Az első helyet a gazdag olajtartalékokkal rendelkező Venezuela foglalja el, ott a benzinkutaknál mindössze 6 forintot kértek 2022-ben 1 liter üzemanyagért. Szinte ingyen van.
Irány tankolni?
Bármelyik listát, adatot vesszük alapul és csábítóak, irigylésre méltóak az árak, arra nem vállalkozhatnak autósaink, hogy átruccanjanak valamelyik országba tankolni. Vagy tartályhajóval kellene indulni, hogy a mennyiség fedezze a költségeket. Persze, ez csak vicc, a magyar átlagárak – mint már volt róla szó – nem elrugaszkodottak, a középkategóriába sorolhatók.
