Helyi önazonosság védelme: Nagymágocs elővásárlási joggal állítja meg a spekulánsokat

Csongrád-Csanád vármegyében Nagymágocs az első település, ahol megalkotta az önkormányzat a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét.

Nagymágocs nem kér a spekulánsokból és vendégmunkás-tömegszállást sem látnának szívesen, ezért vezették be az elővásárlási jogot. Fotó: Kovács Erika

Megőriznék a település jó hírét

– Mi nem kiközösíteni akarunk, hanem megvédeni a településünk nyugalmát. Azt sem bánnánk, ha akár 1000 fővel emelkedne a létszámunk, csak olyan emberek költözzenek Nagymágocsra, akik be tudnak illeszkedni a közösségbe – mondta Szebellédi Endre.

Nagymágocs az elmúlt egy évtizedben sokat fejlődött. Megújult az összes intézményük, több járda és út is. A gyermekintézmények nem hogy nem konganak az ürességtől, az önkormányzatnak azon kellett gondolkodnia, hogy teremtsen elegendő helyet a bölcsődéseknek. Lassan az óvodaépület is kicsi lesz, az iskola bővítésére pedig már meg is nyerték a pályázatot. Nagymágocson alacsony a bűnözés. Ha mégis betévednek a faluba csalók, akik átvernék például az időseket, azonnal résen vannak a polgárőrök, rendőrök, a szomszédok és az önkormányzat is, és megelőzik a bajt. Mindezeknek köszönhetően, ha Nagymágocs népszerű, ha kikerül egy házra az „Eladó!” tábla, hetek alatt megvan az új gazdája. A település szeretné megőrizni a jó hírét, ezzel együtt az ott élők nyugalmát, biztonságát. Ezért a képviselő-testület, a vármegyében elsőként, megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét.

Szebellédi Endre: Az vegyen házat Nagymágocson, aki tényleg itt szeretne élni

– Az utóbbi időkben már azt tapasztaltuk, hogy nemcsak olyan családok vennének ingatlant Nagymágocson, akik ténylegesen ide is költöznének, hanem spekulánsok is, olyan ingatlankezelő cégek, vagy magánszemélyek, akik viszonylag kedvező áron vásárolják meg az ingatlanokat, kivárnak és jóval magasabb áron kínálják eladásra olyan családoknak, akik valamilyen állami támogatással szeretnének házat venni Nagymágocson. Nem hagyjuk, hogy egyesek felverjék az árakat és abból gazdagodjanak. Mi azt szeretnénk, hogy a helyiek, illetve az ideköltözők, reális árakon jussanak ingatlanokhoz. Azt kívánjuk elérni, hogy az vegyen Nagymágocson ingatlant, aki itt szeretne élni. Ezért lépnünk kellett – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere, aki arról is beszélt, az új rendelet megalkotására volt egy másik indokuk is.