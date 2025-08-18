Miért ragaszkodnak a dolgozók a home office lehetőségéhez? Szakértő adott választ rá

A munkaerőpiac egyik leginkább kecsegtető tényezője a home office lehetősége. A Covid berobbanását követően már-már szokássá vált az otthoni munkavégzés, de vajon a pandémiát követően is hasonlóan magas rá az igény? Szakértő adott választ arra, hogy mekkora jelentősége is van az álláskeresés folyamán.

A home office koncepciója

A távmunkavégzés a munkáltató székhelyétől elkülönült helyen folytatott tevékenységet jelöl, amelynek során számítástechnikai eszközt veszünk igénybe és a munka eredményét is elektronikus formában továbbítjuk.

Röviden: a munkavállaló a munkáját otthonában, a munkáltató telephelyétől elkülönülten végzi.

Mennyire van rá igény?

– A kérdésre röviden a válasz az, hogy nagyon. A munkavállalók legfontosabb munkahelyválasztási preferenciái között, bár évről évre a fizetés szerepel az első helyen, egyre nagyobb hangsúlyt kap a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmasabb munkavégzés lehetősége. A Covid időszak távolodásával egy fokozatosan erősödő feszültség figyelhető meg a munkaerőpiacon a home office tekintetében: míg a cégek, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, egyre erőteljesebben igyekeznek visszaterelni dolgozóikat az irodába, a munkavállalók otthoni munkavégzés iránti igénye nemhogy csökkent, inkább folyamatosan növekszik – mondta Klebniczki Márta, a Randstad Hungary toborzói ügynökség szegedi irodájának vezetője.

Mennyire nyitottak a munkáltatók?

– A Randstad 2025-ös munkáltatói márkakutatása szerint a tavalyi 24 százalékról 17 százalékra csökkent azon dolgozók aránya, akik részben tudnak otthonról dolgozni. Ez a változás nem a teljes távmunka javára következett be, hiszen ebben a formában is valamivel kevesebben dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt. A Dél-alföldi régióban egyébként ez az arány valamivel 10% alatti, ugyanakkor a jelöltek egyik első kérdése az az állásinterjúkon, hogy az adott munkáltató, biztosít-e home office-t, tehát egyértelműen nagy versenyelőnyre tehet szert az a cég, amely erre igennel tud felelni – egészítette ki.