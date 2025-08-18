augusztus 18., hétfő

Otthon vagy irodában

1 órája

Miért ragaszkodnak a dolgozók a home office lehetőségéhez? Szakértő adott választ rá

Szakértőnk adott választ arra, hogy milyen igények vannak. A munkaerőpiac egyik leginkább kecsegtető tényezője a home office lehetősége.

Kis Zoltán

A munkaerőpiac egyik leginkább kecsegtető tényezője a home office lehetősége. A Covid berobbanását követően már-már szokássá vált az otthoni munkavégzés, de vajon a pandémiát követően is hasonlóan magas rá az igény? Szakértő adott választ arra, hogy mekkora jelentősége is van az álláskeresés folyamán.

A home office előnyei és hátrányai
A munkaerőpiac egyik leginkább kecsegtető tényezője a home office lehetősége. Fotó: Shutterstock

A home office koncepciója 

A távmunkavégzés a munkáltató székhelyétől elkülönült helyen folytatott tevékenységet jelöl, amelynek során számítástechnikai eszközt veszünk igénybe és a munka eredményét is elektronikus formában továbbítjuk. 

Röviden: a munkavállaló a munkáját otthonában, a munkáltató telephelyétől elkülönülten végzi.

Mennyire van rá igény? 

–  A kérdésre röviden a válasz az, hogy nagyon. A munkavállalók legfontosabb munkahelyválasztási preferenciái között, bár évről évre a fizetés szerepel az első helyen, egyre nagyobb hangsúlyt kap a munka-magánélet egyensúlya és a rugalmasabb munkavégzés lehetősége. A Covid időszak távolodásával egy fokozatosan erősödő feszültség figyelhető meg a munkaerőpiacon a home office tekintetében: míg a cégek, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, egyre erőteljesebben igyekeznek visszaterelni dolgozóikat az irodába, a munkavállalók otthoni munkavégzés iránti igénye nemhogy csökkent, inkább folyamatosan növekszik – mondta Klebniczki Márta, a Randstad Hungary toborzói ügynökség szegedi irodájának vezetője. 

Mennyire nyitottak a munkáltatók? 

– A Randstad 2025-ös munkáltatói márkakutatása szerint a tavalyi 24 százalékról 17 százalékra csökkent azon dolgozók aránya, akik részben tudnak otthonról dolgozni. Ez a változás nem a teljes távmunka javára következett be, hiszen ebben a formában is valamivel kevesebben dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt. A Dél-alföldi régióban egyébként ez az arány valamivel 10% alatti, ugyanakkor a jelöltek egyik első kérdése az az állásinterjúkon, hogy az adott munkáltató, biztosít-e home office-t, tehát egyértelműen nagy versenyelőnyre tehet szert az a cég, amely erre igennel tud felelni – egészítette ki.

Ha már otthoni munkavégzés, akkor szakértőnket megkérdeztük a hibrid munkavégzésről is. Ez egy olyan munkarend, ahol a munkavállaló a munkaidő egy részét otthon, míg a másik részét a munkahelyének telephelyén végzi. 

– Amennyiben a teljes home office lehetősége nem áll fenn, milyen trendek figyelhetőek meg? 

– Azoknál a cégeknél, amelyeknél lehetséges otthonról dolgozni, jellemzően heti 1-2 napot biztosítanak. Az erre vonatkozó kutatások is azt bizonyítják egyébként, hogy a 2, maximum 3 nap home office lehet a legoptimálisabb arány egy szervezetben – folytatta Klebniczki Márta

Az otthoni munkavégzés előnyei és lehetséges hátrányai

A kérdés összetett, hiszen több aspektusból is megközelíthetjük: akadnak pozitív származékai és negatív hátulütői az otthoni munkavégzésnek. 

Munkavállalói előnyök: 

 – Jelentős idő és pénz is megtakarítható azzal, ha mondjuk heti kétszer a munkavállalónak nem kell bemennie a munkahelyére, főleg ha az iroda a lakóhelyétől távolabb esik. Otthon, nyugalmas közegben nőhet a produktivitás, könnyebbé válhat az elmélyült munka is. A rugalmasság is nagy segítség a munkavállalóknak a nehezen tervezhető, ugyanakkor gyakran előforduló helyzetekben: például egy klímajavítás, a kéményseprő beengedése, vagy akár egy nevelés nélküli munkanap megoldása home office nélkül nagy kihívást jelenthet – mondta szakértőnk. 

Munkáltatói előnyök: 

 – Ugyanakkor a munkáltató költségei is csökkenthetőek: nem csak alacsonyabb az útiköltség térítés, de akár az iroda üzemeltetési költségek optimalizálásából adódóan is.

Negatív hátulütők:

– Nem árt azonban a hátulütőkre is figyelni, bár ezek – véleményem szerint – inkább a túlnyomóan otthonról dolgozók esetében okozhatnak gondot: a személyes kapcsolatok fontosak egy szervezet kultúrájában, a közös gondolkodás, az inspiráló csapatmunka kétségtelenül gördülékenyebben megy személyesen, ahogy a betanulás is. Otthonról könnyebben szigetelődünk el, illetve azt is fontos megemlíteni, hogy mennyire sok tudatosság szükséges otthoni munkavégzés esetén ahhoz, hogy el tudjuk választani a munkát a magánéletünktől, ne mosódjanak el a határok, és fejben is "letegyük a tollat" a munkaidő végén – egészítette ki a Randstad Hungary toborzói ügynökség szegedi irodájának vezetője. 

 

