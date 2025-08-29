Meglepően olcsó ingatlanok Makón és Vásárhelyen, mutatjuk a legjobbakat

Négy járási székhelyen, Mórahalmon, Kisteleken, Szentesen és Csongrádon kezdtük a legolcsóbb, bagóért megvásárolható ingatlanok listázását, akadtak a kínálatban földek is. Ezúttal Hódmezővásárhely és Makó a célterület, igyekszünk feltérképezni, mennyiért és milyen otthont vehetünk magunknak ebben a két városban.

A legolcsóbb lakásokat Hódmezővásárhelyen és Makón is megnéztük és kigyűjtöttük az Ingatlanbazár alapján. Fotó: Shutterstock

Hódmezővásárhely

Az Ingatlanbazár vásárhelyi listáján az első olcsóbb az a felújított kis ház, amit 43 négyzetméteren 1 szobával 13 millióért bocsátottak áruba. Ennél talán jobb vételnek tűnik a felújítandó – kérdés, mennyit kell rákölteni – 65 négyzetméteres házrész 10,9 millió forintért.

A kétszobás 45 négyzetméteres házért 16, az 53 négyzetméteres családi házért 10,5 milliót kérnek, és utóbbi az ára a 380 négyzetméteres raktárnak, pincének tűnő helyiségnek is.

Eddig nem mentünk 10 millió forint alá, és a következő tételeknél sem fogunk: a 80 négyzetméteres kétszobás családi ház 14,5, a saját bejárós 60 négyzetméteres telkes házrész 11,5, a kétszobás 42 négyzetméteres házrész 16,5, a befejezésre váró 90 négyzetméteres 3 szobás családi ház 15 milliót, a 60 négyzetméteres 2+1 szobás ház ugyanennyit, míg egy egyszobás, 36 négyzetméteres téglalakás 19 milliót kóstál. Az egyetlen 10 millió alatti ingatlan egy központhoz közeli házrész, 70 négyzetméteren, 2 szobával 9 millió forintért – és ezzel a vásárhelyi lista végére értünk.

Hódmezővásárhelyen ezt az ingatlant is meg lehet szerezni 15 millió forintért. Fotó: ingatlanbazar.hu

Makó

A Maros-partján azért mélyebb árfekvésben vannak a legolcsóbb ingatlanok árai, mint Hódmezővásárhelyen, de kettő olyannal kezdjük a felsorolást, melyek az utóbbi listába is beleillenének: 60 négyzetméteres ház két szobával 14 és 95 négyzetméteres kétszobás 18 millióért.

Utána már jönnek olcsóbbak – igaz, hasonlóan drágább árban is –, például 106 négyzetméteres 1+1 szoba 8,7 millióért, 70 négyzetméteres kétszobás 9,5, vagy négyszobás 128 négyzetméteres 9,9 millióért kapható, és egy 1745 négyzetméteres ingatlan – szinte biztos, hogy földterület – 300 ezer forintért.

Ezzel a 10 millió alatti tételek végére értünk, akad még a kigyűjtöttek között hét, 10 milliós és afölötti árért ház, lakás eladó, például 60 négyzetméteres 1+1 szobás parasztház 13,5 millió forintért és belvárosi háromszobás, 58 négyzetméteres családi ház 15 millióért. Nem győzzük hangsúlyozni, bármilyen csábítóak is az összegek a helyszínen győződhetünk meg arról, valójában mennyit érnek, illetve a szegedi árakhoz képest az olcsók közül a drágábbak is a bagókategóriába tartoznak.