augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

28°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlanárak

25 perce

Meglepően olcsó ingatlanok Makón és Vásárhelyen, mutatjuk a legjobbakat

Címkék#olcsóbb#járási székhely#ingatlan

A járási székhelyek „kis pénzért” megvehető lakásait, házait kereső sorozatunkat két újabb jelentős várossal folytatjuk. A legolcsóbb, kis túlzással bagóért megvásárolható ingatlanokat most Makóról és Hódmezővásárhelyről gyűjtöttük össze, amiket ezúttal is az Ingatlanbazáron találtuk meg.

Imre Péter

Négy járási székhelyen, Mórahalmon, Kisteleken, Szentesen és Csongrádon kezdtük a legolcsóbb, bagóért megvásárolható ingatlanok listázását, akadtak a kínálatban földek is. Ezúttal Hódmezővásárhely és Makó a célterület, igyekszünk feltérképezni, mennyiért és milyen otthont vehetünk magunknak ebben a két városban. 

ingatlan
A legolcsóbb lakásokat Hódmezővásárhelyen és Makón is megnéztük és kigyűjtöttük az Ingatlanbazár alapján. Fotó: Shutterstock

Hódmezővásárhely

Az Ingatlanbazár vásárhelyi listáján az első olcsóbb az a felújított kis ház, amit 43 négyzetméteren 1 szobával 13 millióért bocsátottak áruba. Ennél talán jobb vételnek tűnik a felújítandó – kérdés, mennyit kell rákölteni – 65 négyzetméteres házrész 10,9 millió forintért. 

A kétszobás 45 négyzetméteres házért 16, az 53 négyzetméteres családi házért 10,5 milliót kérnek, és utóbbi az ára a 380 négyzetméteres raktárnak, pincének tűnő helyiségnek is. 

Eddig nem mentünk 10 millió forint alá, és a következő tételeknél sem fogunk: a 80 négyzetméteres kétszobás családi ház 14,5, a saját bejárós 60 négyzetméteres telkes házrész 11,5, a kétszobás 42 négyzetméteres házrész 16,5, a befejezésre váró 90 négyzetméteres 3 szobás családi ház 15 milliót, a 60 négyzetméteres 2+1 szobás ház ugyanennyit, míg egy egyszobás, 36 négyzetméteres téglalakás 19 milliót kóstál. Az egyetlen 10 millió alatti ingatlan egy központhoz közeli házrész, 70 négyzetméteren, 2 szobával 9 millió forintért – és ezzel a vásárhelyi lista végére értünk.

Hódmezővásárhelyi ingatlan is megtalálható a legolcsóbb ingatlanok között
Hódmezővásárhelyen ezt az ingatlant is meg lehet szerezni 15 millió forintért. Fotó: ingatlanbazar.hu

Makó

A Maros-partján azért mélyebb árfekvésben vannak a legolcsóbb ingatlanok árai, mint Hódmezővásárhelyen, de kettő olyannal kezdjük a felsorolást, melyek az utóbbi listába is beleillenének: 60 négyzetméteres ház két szobával 14 és 95 négyzetméteres kétszobás 18 millióért.

 Utána már jönnek olcsóbbak – igaz, hasonlóan drágább árban is –, például 106 négyzetméteres 1+1 szoba 8,7 millióért, 70 négyzetméteres kétszobás 9,5, vagy négyszobás 128 négyzetméteres 9,9 millióért kapható, és egy 1745 négyzetméteres ingatlan – szinte biztos, hogy földterület – 300 ezer forintért. 

Ezzel a 10 millió alatti tételek végére értünk, akad még a kigyűjtöttek között hét, 10 milliós és afölötti árért ház, lakás eladó, például 60 négyzetméteres 1+1 szobás parasztház 13,5 millió forintért és belvárosi háromszobás, 58 négyzetméteres családi ház 15 millióért. Nem győzzük hangsúlyozni, bármilyen csábítóak is az összegek a helyszínen győződhetünk meg arról, valójában mennyit érnek, illetve a szegedi árakhoz képest az olcsók közül a drágábbak is a bagókategóriába tartoznak.

Legolcsóbb ingatlanok a vármegyében
Makón 15 millióért is van eladó ingatlan. Fotó: ingatlanbazar.hu

Legolcsóbb ingatlan

A sorozat következő részében Szeged legolcsóbb ingatlanjait vesszük górcső alá, majd a három kimaradt vármegyei várossal, Csanádpalotával, Sándorfalvával és Mindszenttel zárjuk a sort.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu