Hárommillióért lakás? Megmutatjuk a legolcsóbb ingatlanokat a térségben

Aki a pénztárcájába pillantva azt látja, maximum 15-20 millió forintja van lakás, ház vásárlására és szeretne városban, vagy annak közelében élni, nem kell elkeserednie, ingatlanok mérsékelt áron is kaphatók. A járási székhelyeken kutakodtunk és az Ingatlanbazár segítségével találtunk ilyen tételeket. De hívjuk azért segítségül a közmondásainkat is: olcsó húsnak (lehet) híg a leve, illetve a puding próbája az evés, vagyis valaminek az értékét, minőségét a gyakorlati tapasztalat útján ítélhetjük meg.

Ingatlanok igen kedvező áron is kaphatók Csongrád-Csanád vármegyében. Illusztráció: Shutterstock

Ingatlanok Mórahalmon

A Mórahalmi járás központjában főleg környékbeli tanyákat kínálnak olcsóbban, úgy is fogalmazhatunk a kispénzűek számára is elérhető áron. Ötven négyzetméteres tanyát két szobával 14 millió forintért vehetünk, de a 40 négyzetméteres, szintén két szobával már csak 9 milla. Ennél kedvezőbb árak is akadnak: erdőben lévő 62 négyzetméteres 1+1 szobás tanya 10 milliót kóstál, de ha csak 8,9 milliónk van, hozzájuthatunk 3 szobás 120 négyzetméteres lakhoz. A legolcsóbb az Ingatlanbazár listája szerint egy 3+1 szobás 70 négyzetméteres tanya 6,5 millió forintért.

Mórahalmon is bukkanhatunk olcsó ingatlanra. Fotó: ingatlanbazar.hu

Kistelek és Szentes

Kisteleken két 100 négyzetméteres ingatlannal kezdünk, négy és három szobával, 11,9, valamint 18 millióért. Harminc négyzetméteres és egy szobás házat 8 millió forintért vásárolhatunk, viszont a 81 négyzetméteres 3 szobás éppen a duplájába kerül. Nem soroljuk fel az összeset, amit találtunk, de a 108 négyzetméteres három szobásat meg kell említeni, ezért 19,8 milliót kell perkálni. Kutakodásunk legolcsóbb ingatlana a Kisteleki járás központjához köthető, tanyának írják, de valószínűleg csak földről lehet szó, mert 3992 négyzetméteres és csak 1,5 millába kerül. Bagóár.

Továbbhaladva északnak következik a Szentesi járás, az első tétel az Ingatlanbazáron egy 40 négyzetméteres lak 3 millió forintért, és itt jegyezzük meg, hogy 17 és 20 millió között sok ingatlan kapható a Kurca-parti városban és a környékén, például egy 102 négyzetméteres és három szobás pontosan 17 millió forintért Szentesen.

Akadnak olcsóbbak is: 1+1 szobás 70 négyzetméteres felsőpárti 7,7 millióba vagy szintén 1+1 szobás 44 négyzetméteres 13,9 millióba kerül, de a 86 négyzetméteres 2+2 szobával 15 millióért is jól hangzik. Végül említsük meg a 99 négyzetméteres két szobás otthont, amiért 5,9 milliót kell fizetnünk.