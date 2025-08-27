augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

24°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakásárak

39 perce

Hárommillióért lakás? Megmutatjuk a legolcsóbb ingatlanokat a térségben

Címkék#olcsó#eladó#ingatlan

Elhatároztuk, megkeressük a vármegye járási székhelyein a legolcsóbb lakásokat, házakat. Az ingatlanok megtalálásában az Ingatlanbazárt hívtuk segítségül, és ezúttal Mórahalom, Kistelek, Szentes és Csongrád volt a célterület. Érdemes böngészni az eladó ingatlanok listáit, nagyon kedvező áron is vehetünk, gyarapítva vagyonunkat.

Imre Péter

Aki a pénztárcájába pillantva azt látja, maximum 15-20 millió forintja van lakás, ház vásárlására és szeretne városban, vagy annak közelében élni, nem kell elkeserednie, ingatlanok mérsékelt áron is kaphatók. A járási székhelyeken kutakodtunk és az Ingatlanbazár segítségével találtunk ilyen tételeket. De hívjuk azért segítségül a közmondásainkat is: olcsó húsnak (lehet) híg a leve, illetve a puding próbája az evés, vagyis valaminek az értékét, minőségét a gyakorlati tapasztalat útján ítélhetjük meg. 

Ingatlanok kedvező áron
Ingatlanok igen kedvező áron is kaphatók Csongrád-Csanád vármegyében. Illusztráció: Shutterstock

Ingatlanok Mórahalmon

A Mórahalmi járás központjában főleg környékbeli tanyákat kínálnak olcsóbban, úgy is fogalmazhatunk a kispénzűek számára is elérhető áron. Ötven négyzetméteres tanyát két szobával 14 millió forintért vehetünk, de a 40 négyzetméteres, szintén két szobával már csak 9 milla. Ennél kedvezőbb árak is akadnak: erdőben lévő 62 négyzetméteres 1+1 szobás tanya 10 milliót kóstál, de ha csak 8,9 milliónk van, hozzájuthatunk 3 szobás 120 négyzetméteres lakhoz. A legolcsóbb az Ingatlanbazár listája szerint egy 3+1 szobás 70 négyzetméteres tanya 6,5 millió forintért.

Olcsó ingatlanok Mórahalom és környékén
Mórahalmon is bukkanhatunk olcsó ingatlanra. Fotó: ingatlanbazar.hu

Kistelek és Szentes

Kisteleken két 100 négyzetméteres ingatlannal kezdünk, négy és három szobával, 11,9, valamint 18 millióért. Harminc négyzetméteres és egy szobás házat 8 millió forintért vásárolhatunk, viszont a 81 négyzetméteres 3 szobás éppen a duplájába kerül. Nem soroljuk fel az összeset, amit találtunk, de a 108 négyzetméteres három szobásat meg kell említeni, ezért 19,8 milliót kell perkálni. Kutakodásunk legolcsóbb ingatlana a Kisteleki járás központjához köthető, tanyának írják, de valószínűleg csak földről lehet szó, mert 3992 négyzetméteres és csak 1,5 millába kerül. Bagóár.

Továbbhaladva északnak következik a Szentesi járás, az első tétel az Ingatlanbazáron egy 40 négyzetméteres lak 3 millió forintért, és itt jegyezzük meg, hogy 17 és 20 millió között sok ingatlan kapható a Kurca-parti városban és a környékén, például egy 102 négyzetméteres és három szobás pontosan 17 millió forintért Szentesen. 

Akadnak olcsóbbak is: 1+1 szobás 70 négyzetméteres felsőpárti 7,7 millióba vagy szintén 1+1 szobás 44 négyzetméteres 13,9 millióba kerül, de a 86 négyzetméteres 2+2 szobával 15 millióért is jól hangzik. Végül említsük meg a 99 négyzetméteres két szobás otthont, amiért 5,9 milliót kell fizetnünk.

Csongrád

Csongrádon és a környező közeli településeken – Csanyteleken és Tömörkényen – is kedvünk és pénztárcánk szerint válogathatunk az ingatlanok között. A 86 négyzetméteres, 2 szobás 8,9, míg 62 négyzetméteres szintén 2 szobás 12 millió forint. Akad szinglinek is lak 22 négyzetméteren, 1 szobával 3 millióért, de van amelyiknél már a közölt fénykép is óvatosságra int, ilyen az omlóvakolatú 46 négyzetméteres ház 5,2 millióért. A szegedi tarifákat tudva kifejezetten kedvező az ára a 107 négyzetméteres Csongrád-Bokroson lévő, 3 szobásnak 14,9 millió forintért és a 73 négyzetméteres, 3 szobás háznak 11,3 millióért.

A legolcsóbb ingatlanok Csongrád-Csanádban
2 szobás 10 millió forint alatti ingatlanok: Csongrádon is található. Fotó: ingatlanbazar.hu

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu