Csokoládé-drágulás

2 órája

Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége

Címkék#kakaó#világpiaci ár#csokoládé

Van olyan bolt, ahol közel ezer forint az egyik népszerű – lila – táblás csokoládé. A kakaó világpiaci ára az elmúlt évtizedben hatalmas kilengéseket mutatott. 2025-ben a meredeken emelkedett, ami közvetlenül hat a fogyasztók pénztárcájára. 2026-os húsvét idejére már enyhülés jöhet, szóval a drágulás nem feltétlenül tart örökké.

Arany T. János

2017 júliusában a kakaó világpiaci ára tonnánként 2200 dollár alá csökkent, ami tíz éve nem látott szint volt.

Drágulni fog a kakaó.
A kakaó világpiaci ára újabb csúcsra ért, hatása a csokoládé árán is látszik. Húsvétkor jöhet az enyhülés? Fotó: Shutterstock

Ritka kivétel: a kakaó világpiaci ára mélyponton 2017-ben

A csökkenést az idézte elő, hogy a kínai kereslet növekedése elmaradt az előrejelzésektől, a termelőknél és a kakaóőrlőknél emiatt kapacitástöbblet alakult ki. Ez a zuhanás ritka volt a kakaópiacon, azóta csak arról szólnak a hírek, hogy mennyire döbbenetesen drágul a csokoládé alapanyaga. 

Hirtelen fordulat: 2025 elején már drágulás látszik

2025 februárjára azonban fordult a trend: a kakaó ára meredeken emelkedett. A növekvő árakat elsősorban az éghajlatváltozás, munkaerőhiány és erősödő kereslet okozza. A dobostorta ára is nőtt az egyik szegedi cukrászdában: egy szelet korábban 1180 forint volt, mostanra 1350 forintra emelkedett. Azóta pedig mág tövább nőtt. Ezek a növekedések a kakaó árának, valamint az energia- és csomagolási költségek emelkedésének és a népegészségügyi termékadónak is betudhatók.

Vészjósló hír: újabb drágulás jöhet

Idén augusztus 22-én jelent meg egy aggasztó hír a Portfolio.hu-n: bár a kakaó árupiaci jegyzése az elmúlt hónapokban csökkent, a csokoládégyártók még mindig a 2024 utolsó negyedévi rekord magas árakkal küzdenek, ezért a fogyasztók újabb áremelkedésre számíthatnak. Ugyanakkor van remény: a szakértők szerint jövő húsvétra már kedvezőbb helyzet alakulhat ki, akár árzuhanás is.

Mit hozhat a következő ünnepi szezon a fogyasztóknak?

A kakaó – és ezzel együtt a csokoládé – ára az elmúlt évtizedben drámai hullámvölgyön ment keresztül. A 2017-es ritka árcsökkenést gyorsan követte a kitartó emelkedés, amit elsősorban a termelési gondok, keresleti nyomás és inflációs környezet tápláltak. 2025-re az iparág egy kritikus ponton áll, ahol a fogyasztók még érzékelhető drágulást tapasztalnak, de a szakértők szerint akár a következő tavasz hozhat megkönnyebbülést. Csokiimádók számára tehát érdemes figyelni legalább a következő fél év piaci mozgásait, remélhetőleg jó hírt hoz a következő ünnepi szezon.

 

