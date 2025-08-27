2 órája
Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége
Van olyan bolt, ahol közel ezer forint az egyik népszerű – lila – táblás csokoládé. A kakaó világpiaci ára az elmúlt évtizedben hatalmas kilengéseket mutatott. 2025-ben a meredeken emelkedett, ami közvetlenül hat a fogyasztók pénztárcájára. 2026-os húsvét idejére már enyhülés jöhet, szóval a drágulás nem feltétlenül tart örökké.
2017 júliusában a kakaó világpiaci ára tonnánként 2200 dollár alá csökkent, ami tíz éve nem látott szint volt.
Ritka kivétel: a kakaó világpiaci ára mélyponton 2017-ben
A csökkenést az idézte elő, hogy a kínai kereslet növekedése elmaradt az előrejelzésektől, a termelőknél és a kakaóőrlőknél emiatt kapacitástöbblet alakult ki. Ez a zuhanás ritka volt a kakaópiacon, azóta csak arról szólnak a hírek, hogy mennyire döbbenetesen drágul a csokoládé alapanyaga.
Hirtelen fordulat: 2025 elején már drágulás látszik
2025 februárjára azonban fordult a trend: a kakaó ára meredeken emelkedett. A növekvő árakat elsősorban az éghajlatváltozás, munkaerőhiány és erősödő kereslet okozza. A dobostorta ára is nőtt az egyik szegedi cukrászdában: egy szelet korábban 1180 forint volt, mostanra 1350 forintra emelkedett. Azóta pedig mág tövább nőtt. Ezek a növekedések a kakaó árának, valamint az energia- és csomagolási költségek emelkedésének és a népegészségügyi termékadónak is betudhatók.
Vészjósló hír: újabb drágulás jöhet
Idén augusztus 22-én jelent meg egy aggasztó hír a Portfolio.hu-n: bár a kakaó árupiaci jegyzése az elmúlt hónapokban csökkent, a csokoládégyártók még mindig a 2024 utolsó negyedévi rekord magas árakkal küzdenek, ezért a fogyasztók újabb áremelkedésre számíthatnak. Ugyanakkor van remény: a szakértők szerint jövő húsvétra már kedvezőbb helyzet alakulhat ki, akár árzuhanás is.
Mit hozhat a következő ünnepi szezon a fogyasztóknak?
A kakaó – és ezzel együtt a csokoládé – ára az elmúlt évtizedben drámai hullámvölgyön ment keresztül. A 2017-es ritka árcsökkenést gyorsan követte a kitartó emelkedés, amit elsősorban a termelési gondok, keresleti nyomás és inflációs környezet tápláltak. 2025-re az iparág egy kritikus ponton áll, ahol a fogyasztók még érzékelhető drágulást tapasztalnak, de a szakértők szerint akár a következő tavasz hozhat megkönnyebbülést. Csokiimádók számára tehát érdemes figyelni legalább a következő fél év piaci mozgásait, remélhetőleg jó hírt hoz a következő ünnepi szezon.
Hatalmas bűncselekmény-sorozatnak vetett véget a Szegedi Rendőrség
Eb-re készülő válogatottakat győzött le a Szentes és a Szeged