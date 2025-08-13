49 perce
A bankok nem beszélnek róla: kártyás fizetésnél így húzzák le a pénztárcád
Külföldön kártyával fizetsz? Ez az apró döntés több ezer forintodba kerülhet.
Külföldön a kártyás fizetés kényelmes és biztonságos, de egy apró figyelmetlenség miatt akár több ezer forinttal is többet fizethetsz. A bankok ritkán hívják fel a figyelmet erre a buktatóra, pedig könnyen elkerülhető – hívta fel a figyelmet az nlc.hu.
A leggyakoribb hiba kártyás fizetés során
Sokan külföldön fizetésnél a terminál által felkínált forintos elszámolást választják, mert úgy gondolják, kedvezőbb. Ez a Dynamic Currency Conversion (DCC) szolgáltatás, amikor nem a saját bankod, hanem a kereskedő váltja át az összeget, jellemzően rosszabb árfolyamon. A különbség akár több százalék is lehet, ami nagyobb vásárlásnál jelentős veszteséget okoz.
Miért nem beszélnek róla a bankok?
A DCC-ből főként a kereskedők és a terminálüzemeltetők profitálnak. A bankok nem hirdetik, hogy kerüld el, mert nem akarnak konfliktust a kártyatársaságokkal és külföldi partnerekkel.
Hogyan kerülheted el?
- Mindig a helyi pénznemben fizess, így a váltást a saját bankod végzi.
- Fizetés vagy készpénzfelvétel előtt figyelmesen olvasd el a kijelzőn megjelenő opciókat.
- Legyen nálad fizikai kártya, mert mobilfizetés nem mindenhol működik.
- Ne hagyd, hogy a mögötted álló sor sürgessen, egy pillanatnyi figyelem is pénzt spórolhat.
