Külföldi fizetés

49 perce

A bankok nem beszélnek róla: kártyás fizetésnél így húzzák le a pénztárcád

Címkék#Dynamic Currency Conversion#kártyatársaság#pénztárcád#bank

Külföldön kártyával fizetsz? Ez az apró döntés több ezer forintodba kerülhet.

Patakfalvi Ádám

Külföldön a kártyás fizetés kényelmes és biztonságos, de egy apró figyelmetlenség miatt akár több ezer forinttal is többet fizethetsz. A bankok ritkán hívják fel a figyelmet erre a buktatóra, pedig könnyen elkerülhető – hívta fel a figyelmet az nlc.hu.

Egy felnőtt férfi kártyás fizetést választott a költségei fedezésére.
A kártyás fizetés során fokozottan figyeljünk. Illusztráció: Shutterstock

A leggyakoribb hiba kártyás fizetés során

Sokan külföldön fizetésnél a terminál által felkínált forintos elszámolást választják, mert úgy gondolják, kedvezőbb. Ez a Dynamic Currency Conversion (DCC) szolgáltatás, amikor nem a saját bankod, hanem a kereskedő váltja át az összeget, jellemzően rosszabb árfolyamon. A különbség akár több százalék is lehet, ami nagyobb vásárlásnál jelentős veszteséget okoz.

Miért nem beszélnek róla a bankok?

A DCC-ből főként a kereskedők és a terminálüzemeltetők profitálnak. A bankok nem hirdetik, hogy kerüld el, mert nem akarnak konfliktust a kártyatársaságokkal és külföldi partnerekkel.

Hogyan kerülheted el?

  • Mindig a helyi pénznemben fizess, így a váltást a saját bankod végzi.
  • Fizetés vagy készpénzfelvétel előtt figyelmesen olvasd el a kijelzőn megjelenő opciókat.
  • Legyen nálad fizikai kártya, mert mobilfizetés nem mindenhol működik.
  • Ne hagyd, hogy a mögötted álló sor sürgessen, egy pillanatnyi figyelem is pénzt spórolhat.

 

