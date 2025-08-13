A bankok nem beszélnek róla: kártyás fizetésnél így húzzák le a pénztárcád

Külföldön a kártyás fizetés kényelmes és biztonságos, de egy apró figyelmetlenség miatt akár több ezer forinttal is többet fizethetsz. A bankok ritkán hívják fel a figyelmet erre a buktatóra, pedig könnyen elkerülhető – hívta fel a figyelmet az nlc.hu.

A kártyás fizetés során fokozottan figyeljünk. Illusztráció: Shutterstock

A leggyakoribb hiba kártyás fizetés során

Sokan külföldön fizetésnél a terminál által felkínált forintos elszámolást választják, mert úgy gondolják, kedvezőbb. Ez a Dynamic Currency Conversion (DCC) szolgáltatás, amikor nem a saját bankod, hanem a kereskedő váltja át az összeget, jellemzően rosszabb árfolyamon. A különbség akár több százalék is lehet, ami nagyobb vásárlásnál jelentős veszteséget okoz.

Miért nem beszélnek róla a bankok?

A DCC-ből főként a kereskedők és a terminálüzemeltetők profitálnak. A bankok nem hirdetik, hogy kerüld el, mert nem akarnak konfliktust a kártyatársaságokkal és külföldi partnerekkel.

Hogyan kerülheted el?