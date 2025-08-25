augusztus 25., hétfő

3 órája

Keddtől ismét drágul az üzemanyag: ennyivel nőnek az árak

Címkék#benzinkút#gázolaj#Magyarország

Keddtől ismét áremelkedésre kell számítaniuk az autósoknak a hazai benzinkutakon.

Delmagyar.hu

A nagykereskedelmi árak változása miatt a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal kerül majd többe kedden literenként.

Ahogy a madárkiállítás sokakat vonz, úgy az üzemanyagár-emelés is minden autóst érint: keddtől drágábban tankolhatunk a hazai kutakon.
Ahogy a madárkiállítás sokakat vonz, úgy az üzemanyagár-emelés is minden autóst érint: keddtől drágábban tankolhatunk a hazai kutakon. Fotó: Karnok Csaba

Jelenlegi árak a kutakon

Hétfőn, augusztus 25-én a következő átlagárakkal találkozhattak a tankolók Magyarországon:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

Az emelés után várhatóan tovább közelítenek egymáshoz a két üzemanyagtípus árai, így egyre kisebb különbség marad a benzin és a gázolaj között.

