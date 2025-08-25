Benzin, gázolaj
59 perce
Keddtől ismét drágul az üzemanyag: ennyivel nőnek az árak
Keddtől ismét áremelkedésre kell számítaniuk az autósoknak a hazai benzinkutakon.
A nagykereskedelmi árak változása miatt a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal kerül majd többe kedden literenként.
Jelenlegi árak a kutakon
Hétfőn, augusztus 25-én a következő átlagárakkal találkozhattak a tankolók Magyarországon:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
Az emelés után várhatóan tovább közelítenek egymáshoz a két üzemanyagtípus árai, így egyre kisebb különbség marad a benzin és a gázolaj között.
