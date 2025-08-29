augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Próbaüzem vége

34 perce

Átadóünnepség nélkül indult el Makó legnagyobb kínai gyára

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#Makói Ipari Park#feldolgozóüzem#kínai

Megkezdte a termelést a Benepack Hungary Kft. csomagolóanyaggyára a makói ipari parkban – hangzott el a legutóbbi testületi ülésen. A kínai feldolgozóüzem hivatalos átadó ünnepségének időpontja már nem került szóba.

Szabó Imre

– A próbaüzem időszaka sikeresen lezárult, megvan minden szükséges hatósági engedély, a gyár már termel – mondta a makói ipari parkban idén januárra felépült kínai feldolgozóüzemmel kapcsolatban Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi testületi ülésen. Hozzátette, a Benepack Hungary Kft. vezetésével épp az ülés előtti napon egyeztettek az összesen közel 30 milliárdos beruházás állásáról, akkor derült mindez ki.

A kínai feldolgozóüzem hivatalos megnyitó nélkül is termel.
A kínai feldolgozóüzem hivatalos megnyitó nélkül is termel. Fotó: Szabó Imre

Egymilliárd kólás vagy üdítős doboz készülhet Makón

Mint megírtuk, a 120 hektáros makói ipari parkban a Benepack az első kínai befektető. A társaság mindenekelőtt azért választotta a beruházás helyszínéül Makót, mert innen szeretné ellátni termékeivel a Romániában és Szerbiában működő sör- és üdítőital-gyártó partnereit. A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdoboz előállítására lesz képes. Emlékezetes: az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le és infrastruktúrájának megteremtéséhez pedig a magyar kormány biztosított mintegy 6 milliárdos közműfejlesztési támogatást az Építési és Közlekedési Minisztériumon keresztül. Ennek köszönhetően korszerűsítették és bővítették az ipari park teljes infrastrukturális hálózatát. Az Ipari Parkban már működő, illetve a későbbiekben betelepülő vállalkozások szennyvize például így már nem a városi hálózatot terheli, hanem saját csővezetéken keresztül jut el a tisztítótelepre.

Ünnepség nélkül is termel a kínai feldolgozóüzem

Arról azonban nem esett szó, hogy mikor lesz a kínai feldolgozóüzem hivatalos átadási ünnepsége, vagy egyáltalán lesz-e ilyen. A márciusi testületi ülésen még arról volt szó, hogy erre májusban kerül sor, a májusin meg arról, hogy június elején. Június végén végül az derült ki, hogy a rendezvényszervezés technikai okai miatt kellett ezt későbbre halasztani, illetve hogy az új dátumról az Építési és Közlekedési minisztérium, illetve a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) fogja tájékoztatni az önkormányzatot. A 150 főt foglalkoztató üzem működése mindenesetre enélkül is zavartalan.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu