Átadóünnepség nélkül indult el Makó legnagyobb kínai gyára

– A próbaüzem időszaka sikeresen lezárult, megvan minden szükséges hatósági engedély, a gyár már termel – mondta a makói ipari parkban idén januárra felépült kínai feldolgozóüzemmel kapcsolatban Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi testületi ülésen. Hozzátette, a Benepack Hungary Kft. vezetésével épp az ülés előtti napon egyeztettek az összesen közel 30 milliárdos beruházás állásáról, akkor derült mindez ki.

A kínai feldolgozóüzem hivatalos megnyitó nélkül is termel. Fotó: Szabó Imre

Egymilliárd kólás vagy üdítős doboz készülhet Makón

Mint megírtuk, a 120 hektáros makói ipari parkban a Benepack az első kínai befektető. A társaság mindenekelőtt azért választotta a beruházás helyszínéül Makót, mert innen szeretné ellátni termékeivel a Romániában és Szerbiában működő sör- és üdítőital-gyártó partnereit. A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdoboz előállítására lesz képes. Emlékezetes: az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le és infrastruktúrájának megteremtéséhez pedig a magyar kormány biztosított mintegy 6 milliárdos közműfejlesztési támogatást az Építési és Közlekedési Minisztériumon keresztül. Ennek köszönhetően korszerűsítették és bővítették az ipari park teljes infrastrukturális hálózatát. Az Ipari Parkban már működő, illetve a későbbiekben betelepülő vállalkozások szennyvize például így már nem a városi hálózatot terheli, hanem saját csővezetéken keresztül jut el a tisztítótelepre.

Ünnepség nélkül is termel a kínai feldolgozóüzem

Arról azonban nem esett szó, hogy mikor lesz a kínai feldolgozóüzem hivatalos átadási ünnepsége, vagy egyáltalán lesz-e ilyen. A márciusi testületi ülésen még arról volt szó, hogy erre májusban kerül sor, a májusin meg arról, hogy június elején. Június végén végül az derült ki, hogy a rendezvényszervezés technikai okai miatt kellett ezt későbbre halasztani, illetve hogy az új dátumról az Építési és Közlekedési minisztérium, illetve a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) fogja tájékoztatni az önkormányzatot. A 150 főt foglalkoztató üzem működése mindenesetre enélkül is zavartalan.