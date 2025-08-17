augusztus 17., vasárnap

Fejlesztés

31 perce

Buszmegállótól napelemig: nagyot újít a kisteleki járás hat települése

Címkék#kistelek#Versenyképes Járások Program#projekt

A Versenyképes járások program nagy segítség a városoknak és a községeknek. A Kisteleki járás hat települése összesen 250 millió forintból gazdálkodhat, ennyit költhet el a különböző beruházásokra, de közös projektek is vannak.

Munkatársunktól

A Versenyképes járások program célja a vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának a támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének a biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése. A Kisteleki járás minden fejlesztési eleme fontos szerepet játszik Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer és Pusztaszer közösségeinek életében. 

Fejlődik a kisteleki járás.
A Kisteleki járás is jelentős fejlesztéseket hajthat végre. Fotó: csongradcsanadkincsei.hu

A Kisteleki járás

Az együttműködés során a települések közötti párbeszéd hozzájárult a közös célok kitűzéséhez és hatékony eléréséhez. A közelmúltban Szegeden megtartott oklevélátadó ünnepségen kihirdetett támogatói döntések értelmében a Kisteleki járás 250 millió forintos fejlesztési támogatásban részesült, ami jelentősen hozzájárul a térség fejlődéséhez.

Támogatások településenként

Kistelek a vásártér infrastruktúrájának bővítését hajtja végre kiszolgáló épülettel 48 millió forintból, a Kistelek–Ópusztaszer közötti kerékpárút felújítására 50 millió forintot költhetnek, a kamerarendszer fejlesztésére a közbiztonság növelése, erősítése érdekében 10 milliót, míg a térségi járóbeteg szakellátó szolgáltatásának fejlesztésére 30 millió forintot fordíthatnak.

Nézzük a többi települést, melyekről korábban már részletesen beszámoltunk lapunkban. Bakson hangtechnikai eszközök beszerzésére 5 milliót, a térségi kerékpáros forgalmi létesítmény fejlesztésére 3,6 milliót költhetnek. Balástyán a mobilszínpad és a hozzátartozó hang- és fénytechnika megvétele a legnagyobb, összesen 32 millió forintos falat, ez is jó szolgálatot tehet a járási rendezvényeken. Pusztaszer a kültéri rendezvénytér bővítésére és a piac melletti játszótér rekonstrukciójára kapott 13 milliót. Ópusztaszeren 8 millió forintból kiépítik a konyhához az aszfaltos utat, illetve parkolókat is kialakítanak. Csengelén az energiatárolásra alkalmas napelemes rendszer kiépítését és a közösségi tér fejlesztésének első ütemét oldják meg 12 millióból.

Közös projekt

A Kisteleki járásban van közös projekt, ami négy települést érint, és a buszmegállók fejlesztése és komfortosabbá tétele, a közösségi közlekedés feltételeinek javítása munkacímet viseli, 38,4 millió forint van rá.

 

 

