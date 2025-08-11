augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

31°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

23 perce

A boltok sietnek, a kézművesek tiltakoznak: túl korán jön az ünnepi hangulat Szegedre?

Címkék#dekoráció#karácsonyi dekoráció#Szeged

Csak kapkodjuk a fejünket – trenddé vált a korai ünnepi dekoráció. A szezonok összemosódnak, a karácsony már nyáron beköltözik a boltokba. Szegeden is egyre korábban jelennek meg az őszi és téli díszek a polcokon, miközben a kézműves piacokon még csak most kezdődik az átállás.

Berecz Blanka

A korai ünnepi dekoráció mára divattá vált. A nyár utolsó hónapjaiban, jellemzően júliusban és augusztusban, a boltok polcain lassacskán megjelenik az ősz és a tél. Míg a kézműves piacokon és kisebb vásárokon még a nyári dekorációk és az őszi motívumok keverednek, addig a Szegeden is működő nagyobb áruházláncok már teljes gőzzel az őszi vagy téli kínálatot helyezik előtérbe.

korai ünnepi dekoráció
A korai ünnepi dekoráció már Szegedet is elérte, a kézművesek csak kapkodják a fejüket. Fotó: Karnok Csaba

Korai ünnepi dekoráció Szegeden 

Éles a kontraszt a kézműves és az ipari termékek között. Míg Szeged egyik legnagyobb kézműves vásárán, a Bödön Piacon csak itt-ott lelhetőek fel az ősz jelei, addig a Szeged Pláza vagy a Napfénypark boltjaiban egy másik időszámítás kezdődött, polcaikon már a karácsonyi dekoráció is díszeleg. Egyik sorban nyári termékek, mellette az őszi, majd a téli, ünnepi dekoráció - így néznek ki az üzletek Szegeden. Ijesztő, hogy milyen hamar igyekszik a kereskedelem lépést tartani az egyre korábban tolódó szezonális vásárlási szokásokkal. Vagy a vásárlók idézik ezt elő? Egykor augusztus végén vagy szeptember elején kezdődött az őszi díszek ömlesztése, mára azonban már július vége megjelennek az első tökök, falevelek, fagyöngyök és karácsonyi manók. 

A szegedi kézművesek gyakran még a nyári alkotásaikat árulják, miközben már készülnek az őszre, sőt, sokan fejben a karácsonyi időszakra hangolódnak. Azt mondják, szívesebben tartanák meg az évszakokat és az ünnepeket a maguk idejében, hiszen az idő előtti felgyorsítás megnehezíti az alkotómunkát és a minőségi termékek előállítását. Ezzel szemben a nagyáruházak és a tömegtermelés egyre korábban kezdik meg a szezonális kínálat kialakítását, hogy minél hamarabb elcsípjék a vásárlók figyelmét.

– Régen ennek megvolt az ideje, augusztusban még nyár volt, és kész. Ma viszont már elvárás, hogy az ősz is ott legyen a standokon, különben a vevő továbbmegy. Engem zavar ez a sietség, de üzleti szempontból muszáj alkalmazkodni – mesélte lapunknak egy szegedi virágkötő.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu