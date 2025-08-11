A boltok sietnek, a kézművesek tiltakoznak: túl korán jön az ünnepi hangulat Szegedre?

A korai ünnepi dekoráció mára divattá vált. A nyár utolsó hónapjaiban, jellemzően júliusban és augusztusban, a boltok polcain lassacskán megjelenik az ősz és a tél. Míg a kézműves piacokon és kisebb vásárokon még a nyári dekorációk és az őszi motívumok keverednek, addig a Szegeden is működő nagyobb áruházláncok már teljes gőzzel az őszi vagy téli kínálatot helyezik előtérbe.

A korai ünnepi dekoráció már Szegedet is elérte, a kézművesek csak kapkodják a fejüket. Fotó: Karnok Csaba

Korai ünnepi dekoráció Szegeden

Éles a kontraszt a kézműves és az ipari termékek között. Míg Szeged egyik legnagyobb kézműves vásárán, a Bödön Piacon csak itt-ott lelhetőek fel az ősz jelei, addig a Szeged Pláza vagy a Napfénypark boltjaiban egy másik időszámítás kezdődött, polcaikon már a karácsonyi dekoráció is díszeleg. Egyik sorban nyári termékek, mellette az őszi, majd a téli, ünnepi dekoráció - így néznek ki az üzletek Szegeden. Ijesztő, hogy milyen hamar igyekszik a kereskedelem lépést tartani az egyre korábban tolódó szezonális vásárlási szokásokkal. Vagy a vásárlók idézik ezt elő? Egykor augusztus végén vagy szeptember elején kezdődött az őszi díszek ömlesztése, mára azonban már július vége megjelennek az első tökök, falevelek, fagyöngyök és karácsonyi manók.

A szegedi kézművesek gyakran még a nyári alkotásaikat árulják, miközben már készülnek az őszre, sőt, sokan fejben a karácsonyi időszakra hangolódnak. Azt mondják, szívesebben tartanák meg az évszakokat és az ünnepeket a maguk idejében, hiszen az idő előtti felgyorsítás megnehezíti az alkotómunkát és a minőségi termékek előállítását. Ezzel szemben a nagyáruházak és a tömegtermelés egyre korábban kezdik meg a szezonális kínálat kialakítását, hogy minél hamarabb elcsípjék a vásárlók figyelmét.

– Régen ennek megvolt az ideje, augusztusban még nyár volt, és kész. Ma viszont már elvárás, hogy az ősz is ott legyen a standokon, különben a vevő továbbmegy. Engem zavar ez a sietség, de üzleti szempontból muszáj alkalmazkodni – mesélte lapunknak egy szegedi virágkötő.